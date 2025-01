Pallacanestro: bilancio estremamente positivo per i due Tornei dell’Oliva Taggiasca del fine settimana scorso. I risultati (foto)

Due giorni di emozioni e un bilancio estremamente positivo quello dei due Tornei dell’Oliva Taggiasca di Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 organizzati dalla ASD Olimpia Basket di Arma Taggia e Sanremo.

«È ormai diventato quasi obbligatorio etichettare come “grande successo” un evento che si è appena concluso – dichiara Mario Casella, uno degli organizzatori della manifestazione – ma se il successo si misura con il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, questa volta dobbiamo scriverlo davvero a caratteri cubitali. Siamo orgogliosi degli apprezzamenti spontanei da parte di genitori e squadre partecipanti, che ormai ci vedono come importante punto di riferimento per il minibasket».

Abbiamo chiesto quali fossero gli obiettivi raggiunti ed ecco l’elenco:

- Torneo con 8 squadre femminili categoria gazzelle (rarissimo in Liguria);

- 16 squadre e quasi 200 bambini partecipanti, in un momento in cui vacanze e influenze farebbero perdere la voglia di organizzare qualsiasi cosa;

- Rappresentate due nazioni e 3 regioni italiane;

- Palestra piena e grande partecipazione dei genitori fino alla premiazione finale;

- Più di 40 volontari impegnati nell’organizzazione del torneo nelle due palestre;

- Canestri, errori, successi, pianti, ghiaccio, consolazioni, esultanza, sport, amicizie, emozioni… per due giorni di fila.

«Oltre agli sponsor quest’anno vogliamo ringraziare i membri del nostro staff – dichiara il presidente Nino Ioppolo – che sono sempre più numerosi e che mai come quest’anno hanno determinato il successo dell’iniziativa. Vedere genitori di atleti non direttamente impegnati nel torneo pulire il parquet, i bagni e le tribune, aggiustare i canestri e supportare le famiglie, vedere ragazzini di 12 anni arbitrare e fare il tavolo per 40 partite, sono segnali di un’associazione coinvolgente e di un ambiente estremamente sano».

Il torneo ha avuto anche un lato giocosamente agonistico, compreso da tutti i bambini e i coach e da quasi tutti i genitori. Bellissima la finale internazionale delle gazzelle, con tanto di inni e mano sul cuore. Ecco i risultati.

TORNEO CAT. AQUILOTTI annate 2014-2015

1° classificato – Olimpo Alba (CN)

2° classificato – ABC Alassio (SV)

3° classificato – Olimpia Basket Arma Taggia Sanremo (IM)

4° classificato – Basket Canaletto (SP)

5° classificato – Minibasket Carrara (MS)

6° classificato – Basket Cairo (SV)

7° classificato – Pallacanestro Borghetto (SV)

8° classificato – Valpetronio Basket

Partita All-Star: Clerace Leonardo 10 (ABC Alassio) - Frontero Gemma 77 (Olimpia) - Bellano Vittorio (Canaletto) - Alfero Ivan 15 (Olimpo Alba) - Zika Noel 39 (Cairo) - Bologna Niccolò 44 (Carrara) - Lavagnino Damiano (Valpetronio) - Saglibene Edoardo 9 (Borghetto)

TORNEO CAT. GAZZELLE annate 2014-2015-2016

1° classificato – Roquebrune Cap-Martin (FRA)

2° classificato – Olimpia Basket Arma Taggia Sanremo (IM)

3° classificato – Kangaroos Moncalieri (TO)

4° classificato – ABC Alassio (SV)

5° classificato – Basket Cairo (SV)

6° classificato – My Basket Genova + Ospedaletti

7° classificato – Pallacanestro Busalla (GE)

8° classificato – Ardita Nervi (GE) + BKI Imperia Diano Andora

Partita All-Star: Haskaij 51 (Cairo) - Marrone Greta 30 (Moncalieri) - Hasa Dora 7 (Alassio) - Castellani Lisa 54 (MyBasket+Ospedaletti) - Pellissier Egle 14 (Busalla) - Molinari Chiara 5 (Ardita+BKI) - Frontero Gemma 77 (Olimpia) - Ilona 2 (Roquebrune)