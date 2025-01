Iniziativa benefica dell’Istituto Colombo di Taggia: raccolta solidale di beni di prima necessità

I ragazzi della classe terza del Liceo Scientifico Sportivo - un bel gruppo affiatato di studenti della scuola ISS “Colombo”, sede di Taggia - ha contribuito con entusiasmo e creatività a un progetto speciale, che ha permesso di aiutare gli altri e nel contempo di imparare in modo diverso e divertente. Gli studenti hanno organizzato una raccolta solidale di beni di prima necessità, tra cui cibo e vestiti, per donarli a persone e famiglie in difficoltà, nell’ambito delle attività previste nel curricolo di Educazione civica e in collaborazione con la Protezione Civile di Arma di Taggia.

L’iniziativa si è svolta durante le ore di scuola in classe, ma anche al di fuori dell’orario scolastico, presso la Villa Boselli di Arma di Taggia, dove alcuni studenti in collaborazione con la Protezione Civile si sono resi disponibili per la raccolta delle donazioni. L’attività è stata accolta con interesse ed entusiasmo dagli alunni, felici di partecipare ad un gesto solidale. Inoltre è stata l’occasione per rafforzare il legame all’interno del gruppo classe, permettendo di immergersi completamente nell’esperienza.

“Questa esperienza è stata estremamente positiva perché ci ha aiutati a crescere sia dal punto di vista personale che come classe. Sicuramente abbiamo imparato a collaborare, a risolvere problemi e a comunicare meglio tra di noi. Inoltre, è stato un modo per scoprire nuovi interessi e talenti che non sapevamo di avere!” è il commento di Robert, Daniele, Cristian ed Edoardo. Anna Riccardo e Nicolò sottolineano che “La solidarietà può fare la differenza: questo gesto ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di alcune persone nella nostra comunità e questa è una bella soddisfazione!”

“Questa esperienza ci ha arricchito molto sia dal punto di vista umano che come gruppo, abbiamo imparato a lavorare insieme e a condividere obiettivi comuni. Ci ha insegnato che il valore non è solo nei risultati ma nell'obiettivo e nella buona volontà” concludono Martina e Giulia.