Enrico Allaria, pasticcere di Sanremo, finalista del ‘Belcolade Award’, concorso nazionale dedicato ai giovani pasticceri

Un talento creativo e appassionato della pasticceria ligure si prepara a brillare al prestigioso “Belcolade Award”, concorso nazionale promosso da Puratos Italia e quest’anno reso ancora più prestigioso dalla stretta collaborazione con l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) per valorizzare i giovani talenti della pasticceria, in particolare nell’ambito della cioccolateria. Si chiama Enrico Allaria, ha 34 anni, e viene da Sanremo. Con la sua "Torta Limone-Piemonte", una vera e propria sinfonia di sapori, Enrico si distingue tra i finalisti, portando con sé l'innovazione e la tradizione dolciaria della sua regione. La finale del concorso si terrà il 21 gennaio 2025 a Rimini, durante la fiera SIGEP, un evento imperdibile per i professionisti della pasticceria e del gelato.

Dopo aver frequentato l'istituto Alberghiero ISS Ruffini - Aicardi ad Arma di Taggia, Enrico Allaria ha avviato la sua carriera nel settore dolciario. A 21 anni ha iniziato a lavorare in diverse pasticcerie, quindi, ha colto l'opportunità di aprire il suo locale, che gestisce con successo da sei anni. Per il “Belcolade Award” ha creato la "Torta Limone-Piemonte", un dessert che combina una base di mousse al cioccolato, una composta di limone, un croccante con nocciola e caffè, il tutto rifinito con una glassa al caramello. Questa raffinata combinazione ha stupito la giuria, valutata in base a gusto, estetica e innovazione tecnica.

«La mia vera passione è dedicarmi alla creazione di torte, ma le più grandi soddisfazioni le trovo nella preparazione dei lievitati, che richiedono pazienza e precisione – afferma Allaria. – Ogni volta che riesco a sfornare un lievitato perfetto, è un momento di gioia che ripaga tutto il lavoro e l’attenzione che dedico. Il mio sogno nel cassetto è di riuscire a saldare tutti i prestiti che ho accumulato nel corso degli anni per avviare la mia attività, così da poter gestire con meno stress la mia vita professionale e dedicare più tempo alla mia famiglia. Partecipare al “Belcolade Award” rappresenta per me un’importante occasione per mettermi alla prova e dimostrare non solo le mie abilità, ma anche la mia passione e il mio impegno per la pasticceria. Sono entusiasta dell'opportunità di confrontarmi con altri talenti e imparare dai migliori nel settore, continuando a crescere sia come professionista che come artista della pasticceria».

Il “Belcolade Award” rappresenta per Enrico una vetrina per mettere in mostra il suo talento, oltre che un'importante occasione di sviluppo sia a livello personale che professionale. Il vincitore, infatti, avrà l'opportunità di partecipare a un viaggio in uno dei Paesi d'origine del cacao utilizzato nei cioccolati Belcolade, un'esperienza straordinaria che consentirà di approfondire le fasi di lavorazione del cacao e di esplorare i principi di sostenibilità promossi dal programma Cacao-Trace. Questo viaggio non solo allargherà le sue conoscenze, ma offrirà anche nuove prospettive su come integrare la sostenibilità nella produzione dolciaria. Con Enrico si contendono il titolo Alessio Santarsiero (28 anni, Potenza), Sara Sabatino (26 anni, Torino), Maria Ilenia Santoro (28 anni, Volla, NA), Nicolas Vella (30 anni, Rivoli, TO) e Riccardo Capuozzo (28 anni, Roma).

«Siamo entusiasti di scoprire e promuovere il talento e la creatività della nuova generazione di cioccolatieri italiani attraverso il “Belcolade Award” – ha commentato Valentina Bianchi, Marketing Manager di Puratos Italia –. Questo concorso rappresenta non solo un palcoscenico per i giovani, ma anche una occasione unica per stimolare creatività e innovazione. La varietà delle opere presentate dai finalisti mette in luce le loro abilità tecniche e il desiderio di dare nuova linfa alla tradizione della cioccolateria italiana proponendo nuove idee. Come Puratos, e in particolare attraverso il cioccolato Belcolade, realizziamo prodotti di alta qualità, ma servono interpreti preparati e che siano innamorati del loro lavoro e della materia prima per valorizzare al meglio il cibo degli dei».

Palcoscenico d’eccezione della finale sarà lo spazio allestito dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani all’interno dei padiglioni di SIGEP.