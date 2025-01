San Bartolomeo al Mare: ottimi risultati per la Compagnia Arcieri locale nei tornei della Befana (Foto)

Alla palestra comunale di San Bartolomeo al Mare si sono svolte, tra ieri ed oggi, due gare di tiro con l’arco, organizzate dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo, valevoli per la qualificazione ai prossimi campionati italiani indoor di metà febbraio. Ieri “Aspettando la Befana” dedicata alle classi giovanili e oggi la gara dedicata alle classi senior e master.

Un evento che ha visto la vittoria dell’atleta nazionale paralimpica Giulia Pesci, che ha partecipato alle ultime paralimpiadi di Parigi 2024. Entrambe le gare hanno avuto un ottimo successo di partecipanti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte.

Nella gara giovanile primo posto allieve arco nudo per Giulia De Marchi e, in quella senior e master divisione olimpica, quarto posto senior femminile per Eleonora Martino. Nei master maschili quarto posto per Cesare Argento. Nella divisione compound master maschile quarto posto per Vittorio Pasqualotto, quinto posto per Giovanni Volpi,sesto posto per Dario Cosentino,ottavo posto per Cesare Argento. La squadra compound master si è classificata al primo posto.

Nella divisione arco nudo master femminile quarto posto per Lucia Lenzi. Nei master maschile primo posto per Cesare Prette, settimo per Davide Piana, ottavo per Salvatore D’Amico. Primo posto per la squadra master arco nudo.