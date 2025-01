La soddisfazione della Grafiche Amadeo per Matilde Guadagnoli e per il risultato al ‘Torneo della Befana’

Ci hanno pensato le Under 18 dell’Imperia Volley a permettere di chiudere nel segno dei colori liguri il 25° Torneo della Befana, grande kermesse giovanile, a carattere nazionale, che ha tenuto banco in riviera da giovedì a ieri con la partecipazione di ben 98 formazioni (cinque fasce d’età), record di sempre per la manifestazione organizzata dall’Alassio Volley.

Davanti ai 1.250 spettatori del Palaravizza (e con tanti appassionati a seguire la diretta Facebook), nell’ultimo atto della manifestazione le bianconere di Raffaele Sini e Federico Spanò hanno regolato 2-0 (22-20, 21-17) L’Alba, negando al club langarolo il bis dopo il trionfo di venerdì nell’Under 13. Al terzo posto il Lilliput.

A completare la festa imperiese, anche due dei riconoscimenti per le singole atlete: la mvp Matilde Guadagnoli ed Elisa Orlandi premiata quale miglior attaccante. Questi i nomi delle loro, altrettanto meritevoli, compagne: Alice Paciello, Emma Palumbo Varano, Sabrina Lemma, Lucia Gabriel, Gemina Malco, Carlotta Bergamo, Sara Mascheroni, Alida Macciantelli Traverso, Alessia Masieri, Ginevra Carnabuci, Celeste Merogno.

“Questo importante risultato - spiega Beppe Privitera, presidente del Rvs - è il risultato di una visione non ristretta e campanilistica dello sport nel nostro territorio,infatti questa squadra è l'emanazione di tre società e di un progetto comune nel territorio di Sanremo. Unire le migliori di Imperia, Diano Marina e Sanremo sta portando i primi risultati e, nella città dei fiori, prosegue la collaborazione tra Riviera Volley e Mazzuchelli iniziata alcuni anni fa. Inoltre avere premiata la nostra giocatrice nata e cresciuta a Sanremo, è un nostro orgoglio e vanto e, personalmente auguro a Matilde una lunga scia di risultati ancora piu importanti anche fuori dal nostro territorio”.