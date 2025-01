Arma di Taggia: la Befana ha sfidato il maltempo ed ha portato buonumore e regali sia ai grandi che ai piccini (Foto)

È mancato solo il sole che, un po’ indispettito ha fatto capolino poche volte, nascosto com’era fra le dense nuvole che dopo molte settimane sono tornate ad occupare il cielo della riviera, ma non è stato sufficiente per battere il calore che ha attraversato i cuore di tutti i presenti, in primis i bambini, che sono accorsi numerosi per salutare e farsi fotografare assieme alla nonnina che sarà anche brutta e vecchia, ma ha il dono di regalare sorrisi e qualche (tante) caramelline ai tutti i bambini presenti. C’era anche la possibilità di colorare i disegni della Befana, ma non solo.

Oltre al Mago Alex con i suoi spettacoli di magia, Valentina con i trucca bimbi, Fabrizio Actis con il gazebo dell’erboristeria, i mezzi storici e sportivi della Riviera Historic & Racing Team, la Croce Verde Arma Taggia, i tavoli da ping-pong, Zollamania, Lorenzo con il gioco delle paperelle, ed i gonfiabili di Fiori Eventi, era presente anche la Protezione civile di Taggia che ha provveduto alla distribuzione della cioccolata calda accompagnata da una fetta di panettone. C’era poi Lei, la Befana vien dal mare, che con un mezzo della Protezione Civile ha sfilato per le strade di Taggia e per le vie di Arma sino a raggiungere Piazza Chierotti, dove ha consegnato un dono a tutti i bambini ed è stata disponibile per le foto.

Tutto questo è stato possibile grazie all’organizzazione della Cumpagnia Armasca che da diversi anni cura questo tipo di manifestazione che ogni anno acquista sempre più importanza. Dice il presidente dell’associazione Graziano Farina: “…è sempre faticoso organizzare questo tipo di manifestazioni, che sono per molti fattori complesse, ma quando vedi i volti sorridenti dei bambini, non pensi più alle difficoltà, alla stanchezza, anzi verso sera senti i soci che già pensano alla prossima edizione. Ora qualche giorno di riposo e poi subito il pensiero andrà verso i Carnevale dei Ragazzi, che ci vedrà ancora volta partecipi”.