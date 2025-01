Taggia piange Antonio Dian, fondatore della Ciclistica Arma e pioniere del ciclismo locale

La comunità di Taggia è in lutto per la scomparsa di Antonio Dian, figura storica e indimenticabile che ha segnato il mondo del ciclismo locale con la sua passione e dedizione. Il sindaco Mario Conio ha ricordato l'importanza di Dian come precursore del ciclismo nel comune e tra i fondatori della Ciclistica Arma, un’associazione che ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di giovani appassionati dello sport.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Antonio Dian, una figura carismatica e indimenticabile per il nostro comune. Precursore del ciclismo nella nostra comunità e tra i fondatori della Ciclistica Arma, Antonio ha dedicato la sua vita con passione e generosità allo sport e ai giovani,” ha scritto il primo cittadino.

Dian è stato molto più di un semplice sportivo: è stato un esempio di impegno e amore per il territorio, un uomo che ha saputo trasmettere ai giovani non solo la passione per il ciclismo, ma anche i valori più autentici dello sport, come il sacrificio, la disciplina e il rispetto. Grazie al suo lavoro instancabile, molti ragazzi di Taggia hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi a questa disciplina, imparando a crescere non solo come atleti ma anche come persone.

“La sua dedizione e il suo amore per il ciclismo hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto,” ha aggiunto il sindaco Conio, sottolineando come l’eredità di Dian continuerà a vivere attraverso le tante vite che ha influenzato.