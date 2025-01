Taggia: laboratorio di Natale con le famiglie al Nido d'Infanzia Girotondo del Comune gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara (foto)

Nel pomeriggio del 23 dicembre, al Nido d'Infanzia Girotondo del Comune di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, si è svolto il classico laboratorio di Natale con le famiglie.



"Quest'anno grandi e piccini si sono cimentati in diverse attività volte a creare decorazioni natalizie. Brillantini, pittura e colla hanno fatto da cornice a questo pomeriggio di fantasia e colori. Non poteva mancare la classica merenda da condividere tutti insieme. Nella giornata del 24 dicembre, a gran sorpresa, Babbo Natale con il suo fidato Elfo sono venuti a trovare i bambini al Nido, in quell’occasione è stata organizzata una raccolta fondi e grazie alla generosità dei genitori e dell’equipe del servizio è stata fatta una donazione per l'Ospedale Pediatrico G. Gaslini di Genova".