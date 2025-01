Ventimiglia: sabato 4 gennaio una messa in ricordo di Sergio Lapini alla Chiesa di Sant’Agostino

Sabato 4 gennaio, alle ore 18, presso la Chiesa di Sant’Agostino, sarà celebrata una messa in memoria di Sergio Lapini, figura amata e conosciuta nella comunità per il suo spirito gentile e la passione che ha sempre dimostrato nella sua vita personale e professionale.

Sergio era molto più di un semplice calciatore. Le maglie della Ventimigliese e della Sanremese, che aveva indossato con orgoglio, erano per lui simboli di un amore profondo per il calcio, uno sport che considerava una scuola di vita, amicizia e appartenenza. Sul campo da gioco, Sergio si distingueva per la sua eleganza nei movimenti e lo spirito combattivo, lasciando ricordi indelebili nei compagni di squadra e nei tifosi che avevano avuto il privilegio di vederlo giocare.

La sua vita lavorativa lo vedeva impegnato come addetto alla pulizia dei treni presso la stazione di Ventimiglia. Un lavoro svolto con dedizione e umiltà, che lo aveva reso una presenza familiare e rispettata. Ogni mattina, tra rotaie e vagoni, Sergio riusciva a trasmettere sorrisi e parole gentili, intrecciando legami con colleghi e viaggiatori.

Ma ciò che lo definiva più di ogni altra cosa era il suo amore per la famiglia. La sua compagna Elisa, il figlio Andrea e i suoi nipoti erano il centro del suo mondo, e a loro dedicava tutto il tempo e l’affetto possibile, diventando un esempio di dedizione e amore incondizionato.