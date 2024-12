Molini di Triora: l'opposizione sulle barricate "Durante i Consigli comunali limitati i nostri interventi"

Antonio Mario Becciu, capogruppo di opposizione a Molini di Triora, interviene duramente contro l’Amministrazione, accusandola di non dare la possibilità in modo esaustivo di esporre il proprio pensiero: “Vengono limitati i nostri interventi – evidenzia Becciu - come avvenuto il 18 dicembre scorso su argomenti come DUP e bilancio di previsione entrambi per il triennio 2025-2027”.

Lo stesso capogruppo entra a ‘gamba tesa’ sulla riapertura del distributore di benzina: “Segnalo che, se si è arrivati alla conclusione dell’opera, è solo perchè il Comune di Triora è diventato capofila dell’iniziativa ed è riuscito a dare una scossa alle pratiche arenate nel nostro Comune”.

“Il 19 dicembre è stato eseguito un sopraluogo da parte delle autorità preposte per il rilascio delle autorizzazioni – prosegue - e naturalmente senza dare notizia a nessuno di noi, ma la cosa più sconcertante è che a tale sopraluogo non vi era nessuno che rappresentasse il Comune, a differenza del Sindaco di Triora che forse ritiene molto importante il ripristino del servizio a differenza del nostro, che naturalmente non è mancato all’inaugurazione con tanto di foto e articoli”.

“Questo era il secondo punto che avremmo voluto discutere – termina Becciu - cercando di coinvolgere anche questo Gruppo che nello specifico magari sarebbe stato presente al sopraluogo in parola, e non credo che anche in questo caso sarebbero state ore di discussione”.