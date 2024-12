Lo stadio 'Comunale' di Sanremo riaccende la luce: approvate dall'Amministrazione le nuove torri faro

Lo Stadio Comunale di Sanremo si prepara a splendere di nuova luce grazie a un importante intervento per l'installazione di moderne torri faro. La giunta comunale ha recentemente approvato un progetto che prevede l'installazione dei nuovi impianti.

Il progetto, affidato alla società SIRAM Spa, ha un valore complessivo di 250.944,41 euro e comprende sia l'installazione delle nuove torri faro sia i lavori correlati, garantendo una piena aderenza alle normative di sicurezza. Tra i lavori ovviamente anche la dismissione dei vecchi impianti (TF1, TF3 e TF4).

Il tutto è partito a luglio quando la situazione precaria in cui si trovavano le torri portò alla chiusura dell'impianto a tutte le attività sportive, per cui iniziarono i lavori di dismessa conclusi in circa una settimana. A quel punto lo stadio si trovò però (e tuttora si trova) a dover affrontare il problema dell'illuminazione: l'impossibilità di garantire durante la partita di una luminosità sufficiente può infatti comportare anche la sconfitta a tavolino per la squadra ospitante. Un problema diventato più pesantecon l'arrivo dell'inverno e l'accorciarsi delle giornate, che ha costretto la società a giocare le partite interne con mezz'ora di anticipo rispetto alle avversarie, proprio per evitare complicazioni. E proprio in merito un mese fa furono i tifosi a esprimersi, con uno striscione polemico sulla situazione.

Ora con la decisione della giunta potrebbe finalmente smuoversi qualcosa e potrebbero tornare le 'luci a Sanremo'.