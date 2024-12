Sanremo: approvato dal Comune un progetto da 115mila euro per il restyling della passeggiata Imperatrice

Il comune di Sanremo spenderà 115mila euro per la sistemazione di corso Imperatrice, passeggiata storica della città dei fiori, che unisce la zona dell’ex stazione con il quartiere della Foce e che viene utilizzata da residenti e turisti per passeggiare e per godere della splendida vista sul mare.

L’Amministrazione comunale matuziana, attraverso il dirigente Linda Peruggi, incrementando l’investimento dai 91mila euro iniziali, provvederà ad un restyling della passeggiata. I lavori prevedono, oltre alla sistemazione di alcuni sottoservizi, soprattutto il rifacimento di molte parti delle piastrelle che la compongono, molti dei quali particolarmente ammalorati.

Saranno sistemate alcune aiuole che la dividono dalla strada attigua ed è prevista anche la sistemazione di diverse zone ormai particolarmente segnate dal tempo. Sarà sistemata pure la balaustra e, in alcuni casi sarà riportata a nuovo con un importante lavoro di pulizia.

Un intervento che è atteso da tempo e che segue di poco il nostro servizio di alcune settimane fa, nel quale denunciavamo l’effettiva situazione di degrado di una delle zone più storiche della città dei fiori. Forse un po’ meno utilizzata di quanto lo era nel ‘900 e anche nei primi anni 2000 ma che merita una attenzione da parte del Comune.

Ora si attende il via ai lavori che ridaranno qualità e lustro alla splendida passeggiata Imperatrice, tra l’altro dopo l’intervento eseguito nell’omonimo sottopasso, dove sono anche state installate le telecamere di sorveglianza.