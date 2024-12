Nuovo defibrillatore a Taggia, Andrea Zunino: "E' il mio regalo di Natale alla comunità”

«Anziché tenerlo nel mio negozio ho deciso di donarlo alla comunità: è il mio regalo di Natale a Taggia». La cittadina rivierasca da ieri ha un nuovo defibrillatore in piazza Spinola grazie ad Andrea Zunino, trentaduenne titolare di un centro estetico, che ha deciso di fare dono al Comune del defibrillatore che le ha regalato suo padre a Natale. «Mio padre è stato per tanti anni vicepresidente della nostra Croce Verde e quindi, d'accordo con l'attuale presidente Antonio Pizzolla, abbiamo deciso di piazzarlo in modo che sia alla portata di tutti. So cosa significa avere il cuore che fa le bizze perché da tutta la vita convivo con un pacemaker – aggiunge – e quindi chi meglio di me può capire l'importanza di determinati dispositivi, quindi anziché tenerlo nel mio negozio è giusto che sia a disposizione della collettività. Usati in maniera corretta questi macchinari sono fondamentali per salvare delle vite umane in quei minuti che precedono l'arrivo dei soccorsi: ritengo che andrebbero fatti più corsi che insegnino ad usarli, spero questo possa essere l'inizio di qualcosa di grande e che ad esempio possa essere inserito l'obbligo di eseguire i corsi magari anche nelle scuole guida».

All'inaugurazione di ieri in piazza Spinola erano presenti l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, Espedito Longobardi vicesindaco di Taggia, Ceresola Giancarlo Consigliere con delega alla sanità.