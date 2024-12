Assessore Lombardi all'inaugurazione del nuovo defibrillatore di Taggia donato dalla famiglia di Andrea Zunino

“Avere un dispositivo salvavita alla portata di tutti, cittadini e turisti, è molto importante perché gli arresti cardiaci in questi ultimi anni sono purtroppo aumentati. Secondo l'Istat, infatti, in Italia su circa 600 mila decessi all'anno 57 mila sono causati da arresto cardiaco. L'uso del defibrillatore e del massaggio cardiaco, nei primi cinque minuti di sintomi accertati e prima dell'arrivo dei soccorsi, è quindi fondamentale per salvare una vita. Ringrazio la famiglia di Andrea Zunino per il bellissimo gesto di solidarietà nei confronti di tutta la collettività”. Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, oggi in Piazza Spinola a Taggia, durante l'inaugurazione del nuovo defibrillatore donato dalla famiglia di Andrea Zunino in collaborazione con la Croce Verde.