Al circolo tennis Matuzia il torneo internazionale ‘ITF Masters MT700’: fino al 6 gennaio presenti oltre 300 atleti

Tutto pronto al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia per accogliere al meglio i partecipanti del torneo internazionale ‘ITF Masters MT700 Sanremo’, il più importante torneo italiano per tennisti non professionisti di tutte le età, che porterà a Sanremo più di 300 giocatori e rappresenterà non solo una competizione sportiva ma anche una straordinaria promozione turistica per la città dei fiori con più di 1.000 pernottamenti.

Il circuito ITF Masters consiste in oltre 380 tornei, ospitati in 72 paesi di tutti i continenti con più di 25.000 tennisti partecipanti. Tutte le categorie possono essere rappresentate, dall’over 35 all’over 90, singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Ogni vittoria concorre ad assegnare punti utili alla classifica del ranking internazionale ITF.

Straordinaria la partecipazione da tutti i continenti, ben 30 nazionalità rappresentate: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Olanda, Austria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Cipro, Lettonia, Ucraina, Estonia, Romania, Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Israele, Australia, Usa, Canada, Brasile, Sudafrica. Tra questi ci sono molti ‘big’ del circuito over mondiale.

Ma la vera star dell’evento è il colombiano naturalizzato spagnolo Jairo Velasco Ramirez numero uno al mondo Over 75 che da due anni guarda i suoi colleghi dall’alto della classifica mondiale: un passato da numero 39 Atp con incroci con giocatori come Jimmy Connors, Peter McNamara, Manuel Orantes, José Higueras, Guillermo Vilas, Adriano Panatta e partite tiratissime al quinto set con Corrado Barazzutti.

Anche tra il gentil sesso abbiamo una supercampionessa del settore Over la tedesca Reinhilde Adams che anche quest’anno ha onorato gli organizzatori sanremesi con la sua presenza: è l’attuale numero 3 (ex numero 1 fino a pochi giorni fa) e proprio qui a Sanremo proverà a riprendersi il trono.

I due circoli ospitanti, quello di Sanremo e quello di Ospedaletti hanno assicurato la loro presenza con un agguerrito numero di partecipanti. Su tutti svetta Renzo Cimiotti, il decano dei tennisti del ponente ligure, fondatore del circolo tennis di Ospedaletti, che gareggerà nella categoria over 85. Altra star matuziana Carlo Borea, già giocatore professionista, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1975, che gareggerà nella categoria over 70.

Altri rappresentanti dei due circoli saranno: Paola Granero, Virginia Chiesa, Marco Paffetti, Gianpiero Balbo. Altri giocatori della provincia di Imperia saranno: Patrizia D’Orsi di Ventimiglia e Adriano Basso, di Diano Marina, già vincitore dell’edizione Summer 2024, Caruso Domenico, di Arma di Taggia, nella categoria over 55.

E per la seconda volta ancora a Sanremo ci sarà la competizione riservata ai tennisti Over 90 caso rarissimo, come si può facilmente dedurre, non solo a livello italiano ma mondiale con la presenza di ben 5 novantenni, tutti di Sanremo e tutti con un passato di presenza allo storico circolo Tennis Sanremo.

Vediamo nel dettaglio le biografie dei 5 veterani della racchetta: Carlo Mager, nato il 7 dicembre 1927, 97 anni, zio del campione Gianluca Mager e del Sindaco Alessandro Mager; Nino Oliva, nato il 18 marzo 1930, 94 anni, entrato al circolo Tennis Sanremo all’età di 15 anni; Sergio Carlo, nato il 27 agosto 1933, 91 anni, entrato da bambino al circolo come aiuto dell’addetto dei campi quando ancora il circolo era gestito dagli inglesi; Aldo Bellesia, nato il 17 ottobre 1933, 91 anni, arrivato da giovane in Liguria come capostazione e da subito tennista agonista e infine Giuseppe Natta nato il 26 maggio 1935, appena novantenne.

Le gare proseguiranno fino a lunedì 6 gennaio e l’accesso ai due circoli ospitanti è sempre libero e gradito.