Taglio del nastro a Molini di Triora: inaugurato il 'nuovo' distributore di carburante (Foto)

Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del distributore di carburante di Molini di Triora, un momento atteso da tutta la comunità locale. Il taglio del nastro ha segnato la riapertura di un impianto essenziale per la vita quotidiana e la mobilità del territorio, reso possibile grazie alla collaborazione tra i Comuni di Molini di Triora e Triora.

L’impianto, situato su un’area comunale di circa 230 metri quadrati, sarà gestito dalla ditta Centro Petroli Impianti di Taggia, vincitrice della procedura pubblica indetta dal Comune di Triora, capofila dell’operazione. La concessione, a titolo gratuito e della durata di un anno con possibilità di rinnovo, garantirà un servizio indispensabile per i residenti e le attività economiche locali.

Negli ultimi mesi, il distributore è stato sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria per adeguarsi alle normative vigenti, tra cui quelle relative al Certificato di Prevenzione Incendi. Grazie a questi interventi, l’impianto è ora completamente operativo e in grado di soddisfare le esigenze della comunità.

Il progetto è nato dalla firma di un protocollo d’intesa tra i Comuni di Molini di Triora e Triora, che hanno lavorato insieme per preservare questo importante servizio pubblico. Essendo l’unico distributore di carburante della zona, l’impianto rappresenta un punto cruciale per garantire l’accessibilità e la mobilità nell’entroterra, contribuendo a ridurre le difficoltà logistiche per gli abitanti e le imprese locali. Durante l’inaugurazione, è stata sottolineata più volte l’importanza di questa riapertura, definendola un passo significativo per il rilancio dei servizi sul territorio.