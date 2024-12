Pallavolo, fine settimana Intenso per la Mazzucchelli (foto)

La SdP Mazzucchelli ha concluso un weekend di emozioni e grandi risultati sui campi di gioco, confermando l’impegno e la determinazione delle proprie squadre.



Due successi netti per 3-0 sono arrivati dalle squadre ORP Mazzu di U16 e T-Suki Mazzu di U18, che hanno dominato le rispettive partite con una prestazione di alto livello. Le ragazze dell’U16 hanno imposto il loro ritmo fin dall’inizio, mostrando una difesa solida e attacchi incisivi, che hanno lasciato poco spazio agli avversari. Successo anche per l’U18, che ha espresso un gioco corale e ben organizzato, garantendosi una meritata vittoria in tre set.



Meno fortunata la squadra di II Divisione Femminile, che, nonostante una lotta tenace e una prestazione di cuore, ha dovuto arrendersi al tie-break con un punteggio di 3-2 contro il Technart Monaco. Dopo essersi trovata in svantaggio, la squadra ha saputo reagire, portando la gara al quinto set con grinta e determinazione. Purtroppo, gli avversari hanno avuto la meglio nei momenti decisivi, ma resta la soddisfazione di aver lottato fino all’ultimo pallone.



Un ringraziamento speciale va al pubblico, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto, e agli allenatori, il cui impegno continua a fare la differenza. La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli guarda con entusiasmo ai prossimi impegni, pronta a dare il massimo in ogni occasione.



Ci vediamo dopo la pausa delle feste con i prossimi match:

- Autoscuola Murtorio vs. ORP Mazzu - 8/1 alle 18:30 a Diano Marina

- O. F. Vasco Lanfranchi vs. Mazzucard - 11/1 alle 17:00 a Diano Marina

- Bici Sport Mazzu vs. Imperia Volley - 11/1 alle 17:00 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

- Conad City Mazzu vs. Imperia Volley - 11/1 alle 11:00 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

- Sistel Mazzu vs. Albenga Volley - 12/1 alle 10:30 a Villa Cittera

- Conad City Mazzu vs. Baseco - 12/1 alle 15:00 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

- M-R Elettrica vs. T-Suki Mazzu - 12/1 alle 19:00 a San Bartolomeo