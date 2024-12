Il Sanremo Rugby chiude il 2024 con le trasferte di Imperia e Genova, protagonisti gli Under 14 e gli Under 16 Seven

Doppio impegno prenatalizio in trasferta per le formazioni del Sanremo Rugby.

La Under 14 maschile è stata protagonista al campo “Pino Valle” di Imperia per il raggruppamento che l’ha vista confrontarsi con i pari età del Cogoleto oltre ai padroni di casa dell’Imperia.

Vetrina genovese, invece, per la Under 16 maschile Seven che, al campo di Sant’Olcese, ha preso parte al torneo insieme ad Amatori Genova, Spezia Rugby, Urpa e Cogoleto.



“Chiudiamo il 2024 con un trend in crescita - commenta Diego Capelli, tecnico della Under 14 - siamo orgogliosi di come i ragazzi sono scesi in campo, abbiamo un’idea di gioco e prende sempre più forma. Concretizziamo belle azioni ‘alla mano’ con un gioco frizzante. Abbiamo diversi punti su cui lavorare subito alla ripresa degli allenamenti. Ci aspetta un 2025 divertente”.

“La prima partita è stata la più dura ma non ci siamo mai arresi - aggiunge Davide Montpilier, allenatore della Under 16 - con tanto spirito i ragazzi hanno tenuto duro e sono riusciti a migliorare nelle partite successive memori degli allenamenti delle settimane scorse e dei tornei passati che ci hanno fatti crescere sempre di più”.