Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 24 a domenica 29 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 24 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.30. Babbo Natale vien dal mare a cura della Canottieri Sanremo. Piazzale Vesco

15.30. Spettacolo per bambini ‘Il Villaggio di Babbo Natale’ in piazza Borea d’Olmo

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.00. Per la rassegna ‘Swing Corner of Christmas’, esibizione in cui viene ricordato il chitarrista ‘manouche’ Django Reinhardt grazie al ‘Fofo’s Swing Trio’ di Imperia composto dal violinista Corrado Trabuio, dal chitarrista Fofo Bruccoleri e dal contrabbasso di Mauro Demoro. Portico del Palafiori



16.00. Marching band (centro cittadino) + Esibizione ‘Pianisti e non solo’ (via Matteotti, angolo Via Cavour) + esibizione dell’ensemble di ottoni e legni in formazione cameristica della Banda Musicale Città di Sanremo (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi (via De Benedetti)

17.00. Concerto ‘Attendendo il Natale’ (piazza Colombo) + esibizione musicale di Gerlando Tortorici (via Mameli) + esibizione del duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via Escoffier) + esibizione musicale a cura dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi (via Matteotti, davanti Cinema Centrale)

19.00. Esibizione musicale dei Angelo D. Alfieri & Friends – Nemo Hub. Piazza Bresca/piazza Sardi

16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

IMPERIA

14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

17.00. ‘Babbo Natale Sub’: su una slitta galleggiante, Babbo Natale trainato da sei renne marinare, arriva in calata G.B. Cuneo nel porto di Oneglia e distribuisce dolci e caramelle, fino ad esaurimento scorte + animazione musicale a cura di Dj Tex con musiche a tema natalizio è distribuzione di cioccolata calda e panettone

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico e Giardini Palazzo del Parco

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



10.00-19.00. Trenino per un divertente viaggio per i più piccoli tra le vie con quattro ‘stazioni’ principali: lo IAT, il paese alto, piazza Garibaldi e il solettone nei pressi dell’incrocio tra Via Pasteur e Aurelia (h 10/12-15/19)



16.00. Concerto Banda Musicale di Borghetto San Nicolò. Centro città

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



17.30. Babbo Natale arriva dal mare al Porto turistico



TAGGIA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



11.00-12.30. ‘Christmas Parade’: musica e balli per una passeggiata in allegria nelle vie del centro di Taggia in compagnia di Babbo Natale, di un albero di Natale vivente, di un folletto sui trampoli e performer, di un'artista ‘illusion’ e altri personaggi natalizi ballerini



15.30-17.00. ‘Christmas Parade’: appuntamento presso la Villa Boselli per unirsi alla parata natalizia in compagnia di Babbo Natale, di un albero di Natale vivente, di un folletto sui trampoli e performer, di un'artista ‘illusion’ e altri personaggi natalizi ballerini. Villa Boselli, via Boselli, via Queirolo, piazza Tiziano Chierotti e Lungomare di ponente



DIANO MARINA



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



15.30. ‘Speciali auguri di Natale’: musica ed intrattenimento con Gianni Rossi in Piazza Martiri della Libertà



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)

21.00. ‘Veglia di Natale a Gorleri’: S. Messa e a seguire tradizionale falò a cura di Il Ballo di Gorleri APS. Frazione Diano Gorleri



21.45. ‘Nascita di Gesù Bambino dal mare’: evento folkloristico/religioso con ASD Diano Sub Spiaggia ‘Al Mappamondo’

22.00. ‘Veglia di Natale a Diano Calderina’: S. Messa e a seguire panettone, cioccolata calda, vin brulè e grappa a cura di Circolo Amici di Calderina e Muratori. Frazione Diano Calderina



CERVO



21.00. Zampognari per le vie del Borgo

22.00. Santa Messa della Natività a seguire i tradizionali auguri con cioccolata e vin brulé. Chiesa di San Giovanni Battista



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



COSIO D’ARROSCIA

22.45. Celebrazione della Natività in abiti pastorali aperta a chiunque + Santa Messa con canti Natalizi a cura dell’Organista Juan Paradell Solè. A seguire consueto rinfresco con scambio di auguri. Chiesa Parrocchiale



COSTARAINERA

24.00. Cioccolata e panettone dopo la Messa, concorso letterine, presepi e fotografia, nel borgo



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



17.00. Cioccolata Calda intorno al fuoco con l’Unione Sportiva Dolceacqua nella Piazza della Fravega.



23.00. Celebrazione della tradizionale messa cantata dalla ‘Cantoria’ di Dolceacqua, a seguire cioccolata calda offerta dalla Protezione Civile R. Bernardinello. Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate



MENDATICA



21.00. Santa Messa della notte di Natale con la tradizionale veglia dei pastori nella chiesa parrocchiale. Al termine cioccolata calda, vin brulé e panettone per tutti.

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)

24.00. Tradizionale Santa Messa di Natale con l’antichissima tradizione dei pastori che porteranno l’agnello insieme a vari prodotti della terra a Gesù Bambino. Chiesa parrocchiale di San Dalmazzo in frazione Villa



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



17.00. Vigilia di Natale: Santa Messa con la nascita di Gesù Bambino, alle ore 18 accensione del tradizionale osu (falò). A seguire arrivo di Babbo Natale con la slitta carica di doni per tutti i bambini. Non mancheranno panettone, cioccolata e vin brùlé per tutti. Piazza del Paese



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)

14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



10.00-16.00. ‘La Fattoria di Natale’: asino, cavallo da tiro, mucca, pecora, capra, animali da cortile, conigli e maiali saranno presenti al Théâtre sur la mer



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



19.00. Martu DJ set e Angelo D. Alfieri (Nemo Hub). Piazza Bresca/piazza Sardi

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)



14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazionii: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

16.00. ‘Christmas Party’: pomeriggio di divertimento per i più piccoli con lo ‘Spettacolo del-le Bolle di Natale’ + truccabimbi, laboratori creativi natalizi e animazione dei Giganti di Babbo Natale, che faranno divertire tutta la famiglia + palloncini colorati, zucchero filato e merenda con cioccolata calda e panettone. Expo Salso

22.30. Per ‘Christmas Party’, ‘Revival Night’, festa dedicata ai suoni degli anni '70, '80 e '90, animata da MasterDBJ, MaxVoice e Daniele Reviglio, che riporterà tutti indietro nel tempo con le canzoni più iconiche di quei decenni. A partire dalle 00.30, la festa entrerà nel vivo con il ‘Party Night’, che farà ballare il pubblico con tutte le hit del momento. Expo Salso

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 26 dicembre



DIANO MARINA



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



TAGGIA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO

10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



GIOVEDI’ 26 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

15.30. Avventura in costume per bambini ‘Arendelle (Frozen)’. Piazza B. d’Olmo

16.00. Esibizione ensemble di ottoni o legni in formazione cameristica – Banda Musicale Città di Sanremo (via Matteotti, angolo Via Cavour) + esibizione musicale ‘Ensemble Pop Rock Fri Noz’ (via Escoffier)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)



17.00. Esibizione del duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione musicale dell’Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale di Massimo D’Alessio – Nemo Hub (via Mameli) + sibizione musicale itinerante di Gerlando Tortorici (via Corradi c/o pozzo e via De Benedetti)

19.00. Esibizione musicale duo ‘The Cube’. Piazza Bresca/piazza Sardi



IMPERIA



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

14.30. ‘Equipaggi alla Riscossa’: divertente e coinvolgente attività ludico-didattica pensata per tutta la famiglia. Durante il percorso, i/le partecipanti affronteranno giochi, prove e indovinelli, che li/le guideranno attraverso le sale del museo, svelando storie di pirati, grandi personaggi della navigazione, reperti archeologici, cimeli storici e imbarcazioni. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (più info)

15.00. Visita speciale dal titolo ‘I Segreti di Villa Grock’, alla scoperta dei lati nascosti e affascinanti della villa, attraverso un percorso ricco di segreti, simboli esoterici e leggende (più info). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (servizio navetta con partenza da Piazza Dante)

15.00. ‘Solide Prospettive – alla scoperta del MACI Villa Faravelli’: visita guidata che condurrà i partecipanti alla scoperta della collezione di Angelo e Lino Invernizzi, approfondendo la storia dei proprietari della villa e degli artisti che hanno arricchito la loro collezione. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (più info)



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio

14.00. ‘Un mare di bianchi e rossi’: visita guidata del parco, al termine degustazione di Vini Liguri Doc presso il punto di ristoro sul livello del mare (15 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione). Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com

BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Dolceacqua in Fiore, Itinerario Fotografico’ di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8

18.00-22.00. Aspettando Capodanno: evento Teen con Dj Set in Corso Italia

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio

DIANO MARINA



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



COSIO D’ARROSCIA

16.30. Concerto nella Parrocchia di San Pietro dell’Organista Emerito a Vita della Cappella Musicale Pontificia Sistina Juan Paradell Solè. Le offerte saranno devolute per il restauro della facciata della Chiesa



DIANO CASTELLO

21.00. Spettacolo dei giovani musicisti appartenenti alla scuola di Musica San Giorgio di Cervo che eseguiranno brani dedicati al Natale. Teatro Concordia



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



18.30. Concerto di Natale della Banda Musicale di Dolceacqua diretta da Giuliano Raimondo. Chiesa parrocchiale

20.30. I Dusäigöti propongono un percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi ‘Cantendu denäi au fœgu’ con i Soundpressure. Partenza dalla ‘Fravega’ (via Dante Alighieri)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)





VENERDI’ 27 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)



10.30. Esibizione musicale del ‘Just in Duo’. Mercato annonario



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.00-18.00. ‘Insieme per essere famiglia’: attività solidali, con iniziative a sostegno della genitorialità con animatori che faranno giocare i bimbi delle diverse età, ed un gazebo con materiale informativo e momenti di incontro con genitori e nonni. A cura della Cooperativa Jobel e de L’Ancora. Piazza Borea d’Olmo



15.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Intrattenimento natalizio per le famiglie in frazione Poggio

15.30. Spettacolo di beneficienza ‘Bambini Farfalla Party Music’. Piazza Borea d’Olmo

16.00. Per la rassegna ‘Swing Corner of Christmas’, tributo al maestro Henghel Gualdi con protagonista il clarinettista Simone Giacon accompagnato da musicisti di vaglia quali Massimo Dal Prà al pianoforte e da Mauro Parrinello al contrabbasso. Portico del Palafiori



16.00. Esibizione musicale del duo ‘Love project’ (piazza Eroi Sanremesi c/o Statua Siro Carli) + esibizione dell’ass.ne Musicale G.B. Pergolesi (via Matteotti, incrocio Via Cavour) + esibizione dell’ensemble di ottoni e legni in formazione cameristica della Banda Musicale Città di Sanremo (via De Benedetti)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

17.00. Spettacolo per bambini ‘Testafina salva il Natale’ (via Escoffier) + Concerto ‘Natale nel Mondo’ (piazza Colombo) + Esibizione duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via Mameli) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Matteotti, davanti Cinema Centrale) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Matteotti, angolo Via Corradi) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ v(ia Corradi, c/o pozzo)

19.00. Stefano Riva DJ Set (Nemo Hub). Piazza Bresca/piazza Sard

IMPERIA



14.00-18.30. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

14.30-23.00. ‘Luna Park invernale 2024’ con numerose attrazioni: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00-19.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)

15.00. ‘L’Oroscopo di Villa Grock’: visita e laboratorio per famiglie, incentrata sulla passione di Grock per le costellazioni e per l’astrologia con l’opportunità di conoscere i segni zodiacali e di approfondire l’interesse di Grock per le stelle + laboratorio creativo. (più info). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (servizio navetta con partenza da Piazza Dante)

VENTIMIGLIA

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio



21.00. ‘Danze dal Mondo’: concerto delle Feste a cura de Gli ArchInsoliti formato da Cristina Silvestro e Vincenzo Città (violini), Fulvio Bellino (viola), Giancarlo Bacchi (contrabbasso) con brani conosciuti ed apprezzati di autori celebri, di varie epoche, nazionalità’ e stile musicale. Introduce Anna Maria Costanzo. Centro Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, in via Cavour 57



BORDIGHERA



8.00. ‘Africa Eco Race’: per la prima volta le operazioni preliminari di un grande rally raid intercontinentale si svolgeranno in Liguria, fra i comuni di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso con possibilità di vedere da vicino piloti e veicoli che affronteranno l'Africa Eco Race 2025. Lungomare Argentina e Palazzetto dello Sport, anche domani

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



OSPEDALETTI



16.00. Concerto di Musica Sacra ‘Et in terra pax hominibus’ a cura del Coro Troubar Clair. Chiesa di Cristo Risorto, Piazza Europa



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



14.30. Visita guidata gratuita del centro storico di Taggia con ritrovo in Piazza IV Novembre. Richiesta la prenotazione con posta elettronica tramite mail a: raffaella.asdente@alice.it oppure un sms al cell. 338 6913335



DIANO MARINA



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



15.30. ‘Un giorno da Legionario’: laboratorio didattico per ragazzi e famiglie che permetterà ai partecipanti di riscoprire il modo di vivere dei legionari romani sotto le armi, spaziando dalle corazze e le spade al bagaglio, sino alle protezioni offerte dallo scudo e dall'elmo, per poi provare a progettare uno scudo da soldato romano. Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183.497621



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



16.00. ‘Pomeriggi in musica’: animazione musicale con Polo DJ. Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



CAMPOROSSO



21.00. Per Risate sotto l’Albero con BergallaAndAmici, ‘BIS AnChristmas (Bergallo Io Sono anche a Natale)’: standup-commedy con Alessandro Bergallo. Sala Tigli al centro G. Falcone (ingresso 15 euro)



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



11.00 & 15.00. ‘Un brindisi alla Corte dei Doria’: visita guidata del Castello Doria e brindisi con Vini Liguri Doc e Michette di Dolceacqua (10 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione). Castello Doria, info e prenotazioni 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com



21.00 & 21.30. Doppia proiezione gratuita ‘Règordi dé Armunié – A val Nervia in te 4 stagiun’ al Visionarium



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



18.00. Proiezioni video, suoni e luci in Place Marinoni (h 18.00, 18.30, 19.00 e 19.30) + Vino e cioccolata calda per tutti. Place Marinoni (più info)

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘L’elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti: melodramma giocoso in due atti diretto dal M° Adriano Sinivia su Libretto di Felice Romani. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 28 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro), info 327 0824866 (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



15.30. Spettacolo per bambini ‘La Regina dei ghiacci’. Piazza B. d’Olmo



16. 00. Esibizione musicale dell’ass.ne Musicale G.B. Pergolesi. via Matteotti, davanti Cinema Centrale

16.30-20.30. Mostra ‘Atmosfere Magiche’ dell'artista sanremese Agnese Marghareta Larotella. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’, corso Inglesi 3, fino al 31 dicembre (dal martedì al sabato)

17.00. Concerto con presentazione dell’Inno ‘Sanremo Sogni ed Emozioni’ con artisti matuziani e con le più belle canzoni del Festival (piazza Colombo) + esibizione musicale di Gerlando Tortorici (via De Benedetti)

17.30. Spettacolo luminoso itinerante ‘Carousel’. Via Matteotti

19.00. Esibizione musicale del duo ‘Beat Less’. Piazza Bresca/Piazza Sardi



21.00. Spettacolo teatrale ‘Figlie dell’epoca, donne di pace in tempo di guerra’: progetto di e con Roberta Biagiarelli, evento organizzato nell’ambito della mostra Stile italiano da Rosa Genoni ad oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso secondo le tariffe del Forte (più info)

IMPERIA



9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)

10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio “tutti in giostra” ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)



15.00. ‘Coincidenze’: visita guidata che esplorerà la fortunata unione di due realtà straordinarie, donate alla città di Imperia: da un lato Villa Faravelli, un gioiello dell'architettura degli anni '40 costruito su volontà dell'industriale Umberto Faravelli, dall'altro la collezione d’arte contemporanea dell’architetto genovese Lino Invernizzi. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio

14.00. ‘Tea Time ai Giardini Hanbury’: visita guidata del parco, al termine dolce degustazione presso il punto di ristoro sul livello del mare (15 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione). Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com



VALLECROSIA



21.00. Concerto gospel a cura dell’associazione musicale Family Band Gospel Choir. Piazza del Popolo, Vallecrosia Alta

BORDIGHERA

8.00-15.00. ‘Africa Eco Race’: per la prima volta le operazioni preliminari di un grande rally raid intercontinentale si svolgeranno in Liguria, fra i comuni di Bordighera, Vallecrosia e Camporosso con possibilità di vedere da vicino piloti e veicoli che affronteranno l'Africa Eco Race 2025. Lungomare Argentina e Palazzetto dello Sport

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



10.00-17.00. Apertura dei beni confiscati alle mafie: intera giornata di visite guidate e laboratori aperti alla cittadinanza a cura del Coordinamento provinciale di Libera. Tre edifici in Via Cornice dei Due Golfi 138

21.00. ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’: concerto a favore della Croce Rossa di Bordighera per l'acquisto di un nuovo defibrillatore (15 euro). Palazzo del Parco, Teatro Giancarlo Golzi, info 346 0876303

OSPEDALETTI



15.30. Commedia teatrale ‘Bacì e Bastian’ a cura della Compagnia dialettale Nasciui pè Riè. Sa-la eventi ‘La Piccola’

17.00. ‘Luci itineranti’: parata con performer e trampolieri luminosi a cura di Fem Spettacoli. Pi-sta ciclabile

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale di artigianato e produttori per le vie del paese

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Auguri a Palazzo del Parco!’: per tutto il giorno entrata al Museo al prezzo simbolico di 2 euro e omaggio del nuovo calendario 2025. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



10.00-18.00. ‘Presepe artistico’ a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio SS. Annunziata, fino al 6 gennaio (h 10/12-16/18)



14.30. ‘Club 500 Golfo Dianese’: esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio. Centro Storico



16.00-19.00. Mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 5 gennaio (tutti i giorni domenica chiuso)



17.00. Sfilata itinerante musicale di Babbo Natale a cura di Banda Musicale Città di Diano Marina. Centro Storico



20.30. ‘Gli allegri chirurghi’: commedia teatrale a cura dell'associazione Amici del Teatro. Sala Don Piana, Opere Parrocchiali



CERVO

11.00. Sapori & Musica nel Borgo in collaborazione con ‘San Giorgio Musica’ e i commercianti

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio



DIANO CASTELLO



21.00. ‘NonSolOpera’: spettacolo del M° Nicholas Tagliatini, accompagnato al pianoforte da Alessandra Gelfini. Teatro Concordia



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



17.00. ‘Festa delle Lanterne’ per grandi e piccini. Partenza da Piazza Mauro in collaborazione con Alessandro Bergallo e il suo gruppo di teatro, che accompagneranno i partecipanti tra le vie del paese immersi in una suggestiva atmosfera natalizia con tante sorprese. Partenze alle 17.15, 17.25, 17.35 & 17.45. Prenotazione sul sito Eventbride



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



MENDATICA



17.30. Concerto di Natale nella chiesa Parrocchiale



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



VILLA FARALDI

21.00. ‘Christmas tour, Spiritual, gospel, swing & Co.’: concerto del ‘Double Trust Choir’ propone un repertorio a cappella, che affonda le sue origini nella musica afroamericana, spaziando da brani gospel e spiritual della tradizione a brani swing e soul contemporanei. Chiesa di San Antonio Abate nella frazione di Tovo Faraldi, ingresso libero



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



14.30, 17.00 & 19.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 29 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, affianco al Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/13-15/18)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



15.30. Spettacolo per bambini ‘Un Natale coi fiocchi’. Piazza B. d’Olmo



15.30. Sfilata musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ nel centro cittadino

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Spettacolo per bambini ‘Kinder Christmas’. Piazza Eroi Sanremesi (c/o Statua Siro Carli)



17.00. Esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (piazza Colombo) + esibizione dell’ensemble di ottoni e legni in formazione cameristica della Banda Musicale Città di Sanremo (via Mameli) + esibizione musicale di Gerlando Tortorici dell’Ass.ne The Washington Navel (via Escoffier) + Esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Matteotti, angolo via Corradi) + esibizione musicale ‘I suoni del Natale a Sanremo’ (via Corradi) + esibizione duo musicale ‘Compagnia Musical I Love You’ (via De Benedetti)

19.00. Esibizione musicale di Massimo D’Alessio (Nemo Hub). Piazza Bresca/Piazza Sardi

IMPERIA

9.00-19.00. Presepe di Sant’Agata: una grotta realizzata con materiali naturali autentici e oltre 250 strutture, molte delle quali animate, che contribuiscono a rendere il presepe una vera e propria opera d'arte vivente. Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata, fino al 6 gennaio (feriali h 14/18.30, sabato e festivi h 9/12.15-14.15/19)



10.00-24.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio sul porto di Oneglia. Aperta fino all'8 gennaio (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 10/12.30-15/19.30-21/24)



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’: il 12 gennaio ‘tutti in giostra’ ad un prezzo super 1 o 2 euro. Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia, fino al 19 gennaio (dal lunedì al venerdì h 14.30/19.30-21.00/23, prefestivi e festivi h 10.30/12.30-14.39/24)

15.00. ‘MACIci pensieri per l’anno nuovo!’: laboratorio rivolto ai più piccoli (6-10 anni) che unisce poesia, filastrocche e arte, offrendo l'opportunità di riscoprirsi giovani artisti/e. Ogni partecipante riceverà una scheda con i testi selezionati e sarà invitato a ‘cacciare’ le opere della collezione che meglio si abbinano ai versi, per poi arricchirle con immagini adesive di opere o particolari a scelta. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (più info)

VENTIMIGLIA



9.15. ‘Da Ventimiglia a Mentone escursione lungo la via Julia Augusta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo in Piazza della Stazione, info +39 327 0824866 (più info)

9.30-18.00. Esposizione delle opere in gara del Concorso dei ‘Presepi Poveri’ (31ª edizione). Oratorio dei Neri in Via Garibaldi nel centro storico (cerimonia di premiazione domenica 5 gennaio alle 15.30), fino al 6 gennaio

14.00. ‘Tea Time ai Giardini Hanbury’: visita guidata del parco, al termine dolce degustazione presso il punto di ristoro sul livello del mare (15 euro a persona comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione). Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com



VALLECROSIA



17.00. Concerto dei ‘Cheli de Campurussu’ con brani popolari dialettali e traduzioni dialettali di brani celebri, a cura della scuola di musica Pergolesi. Sala polivalente



BORDIGHERA



9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



10.00-19.00. La Via dei Presepi nel centro storico (h 10/13-16/19), fino al 6 gennaio



OSPEDALETTI



16.00. ‘Vorrei danzar con…tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiareté’. Sala eventi ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Taggia: Città dei Presepi’: i visitatori saranno trasportati in un percorso incantevole tra le vie del borgo, dove sono stati allestiti una serie di bellissimi presepi realizzati artigianalmente dalla popolazione locale. Fino al 6 gennaio



21.00. Per ‘Cinema in Villa’, proiezione del film commedia ‘La Signora Harris va a Parigi’. Villa Boselli



DIANO MARINA

9.30. ‘La 5 miglia del Cuore’: corsa podistica non competitiva a scopo benefico a cura di ASD Golfo Dianese Ultra Runners. Piazza Martiri della Libertà

16.30. ‘Gli allegri chirurghi’: commedia teatrale a cura dell'associazione Amici del Teatro. Sala Don Piana, Opere Parrocchiali

16.00. ‘Pomeriggi in musica’: animazione musicale con Polo DJ. Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00. ‘Natale in (con)corso’: allestimento di Presepi nei carruggi, piazzette e cortili del paese. Fino al 6 gennaio

CAMPOROSSO



21.00. ‘Il Natale è oggi’: spettacolo teatrale e musicale dove le canzoni della tradizione incontrano il presente. Centro Polivalente Giovanni Falcone, località Bigauda



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO SAN PIETRO



9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Via Garibaldi, fino al 6 gennaio



DOLCEACQUA



8.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.00. ‘Presepiando Festival 2024’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione in vari punti del paese. Premiazione il 6 Gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO

11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



15.00. ‘L’elisir d'amore’ di Gaetano Donizetti: melodramma giocoso in due atti diretto dal M° Adriano Sinivia su Libretto di Felice Romani. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



15.00. ‘La bisbetica domata’: spettacolo di balletto sulle coreografie di Jean-Christophe Maillot e con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Igor Dronov. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

NICE



11.00, 14.00 & 16.30. Rêves de Cirque ritorna con la seconda stagione ‘L’Odyssée Prodigieuse’, la meravigliosa avventura del Circo! 2 ore di spettacolo grandioso per tutta la famiglia e tutte le generazioni. M.I.N d'Azur - Marche Gare (accesso porte B 9-11) Boulevard Georges Pompidou, fino al 5 gennaio (più info)



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate