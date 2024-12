Pallavolo: la Grafiche Amadeo vince il derby a Diano Marina e si conferma tra le grandi della Serie C femminile

La Grafiche Amadeo Oliflor femminile si è aggiudicata il derby di Serie C regionale di volley, al PalaCanepa di Diano Marian, contro il Golfo Villa Levi per 3-2.

Una partita che si presentava di alto livello e, infatti, entrambe le squadre sono al vertice del campionato, separate in classifica da un solo punto. In un palazzetto gremito il primo set è andato alle padrone di casa per 25-22, evidenziando un estremo equilibrio in campo. Rimonta delle matuziane nel secondo, vinto 25-23 ma, nel terzo le dianese tirano nuovamente su la testa, aggiudicandosi il parziale con lo stesso punteggio.

Anche la quarta frazione mette in evidenzia il grande equilibrio in campo, anche se alla fine è la Grafiche Amadeo ad imporsi per 25-22. Nel tie-break le matuziane trovano concentrazione ed entusiasmo agonistico e, con 4 punti su battuta di Matilde Guadagnoli chiudono la partita per 15.8.

Dopo la conquista dei due punti le sanremesi sono terze con 22 punti, dietro a Normac Genova (24) e Cogovolley (23).

“Il nostro obiettivo – dice il coach Nando Guadagnoli - è sempre e comunque la salvezza, pur avendo dimostrato di essere alla pari delle grandi. Ci godiamo questa vittoria e questo posto in classifica e vedremo nei prossimi scontri diretti cosa siamo in grado di fare. Ho un gruppo molto giovane che sta crescendo di partita in partita”.