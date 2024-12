Integrazione e inclusione dei lavoratori stranieri: il caso della Gori Hair School di Taggia

L’integrazione dei lavoratoi stranieri è un tema fondamentale per il futuro delle nostre imprese poiché rappresenta un valore sociale e un baluardo per la crescita economica. Tra i passaggi del Presidente Mattarella al convegno di Confartigianato, viene proprio detto che “Le politiche pubbliche devono essere rafforzate e coordinate con modalità innovative e semplificate che prevedano l’ingresso di lavoratori immigrati in possesso di competenze e qualifiche rispondenti ai fabbisogni delle imprese […] Le diversità possono arricchire l’ambiente di lavoro, stimolare creatività ed innovazione nelle nostre aziende. […] Non possiamo però dimenticare le criticità. Esiste un mismatch delle competenze: spesso i lavoratori stranieri non possiedono il livello di formazione necessario per rispondere alla domanda del mercato”.

Sul nostro territorio, un ottimo esempio di inclusione multietnica e di formazione alle generazioni future è rappresentato dalla Gori Hair School, associata Confartigianato. La scuola diretta da Paolo Gori conta infatti corsisti che arrivano da tutto il mondo tra cui Sud America, Sud Africa e tutta Europa. “I ragazzi e le ragazze di etnie diverse - spiega Gori - convivono tutti insieme all’insegna dell’inclusività. Ho una classe composta da ragazzi albanesi e ragazze tunisine, marocchine, rumene, sudamericane, peruviane, colombiane, ecuadoregne, venezuelane, ucraine e polacche, tutti motivati ad imparare le ultime tendenze".

Sono diverse le testimonianze a favore della formazione messa in atto dalla Gori Hair School. Leonardo, 19 anni, dice di amare la moda e di voler apprendere quanto possibile dal mondo del lavoro dei parrucchieri e pertanto ha intrapreso con entusiasmo l’avventura alla scuola di Arma di Taggia. Victoria, ucraina che ora vive in Italia, parrucchiera stilista che vuole perfezionarsi e che ha trovato nella Gori Hair School insegnanti molto professionali e una buona atmosfera a scuola dopo che a sua volta è stata consigliata a frequentarla da terzi.

Come ha detto il Presidente Mattarella al convegno dello scorso novembre: “L’immigrazione va governata con uno sforzo comune, che ci riguarda anche come Confartigianato e come imprenditori, con l’impegno a sostenere l’inclusione e l’integrazione attraverso il lavoro, che ne è lo strumento più potente”.