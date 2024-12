Calcio. Serie D, la capolista Bra passa a Sanremo: matuziani sconfitti 1-0

SANREMESE-BRA 0-1 (49' Minaj)

SANREMESE: Maffi, Lohmatov, Cesari, Bregliano, Raggio, Monticone, Larotonda, Toma, Manno, Gagliardi, D'Antoni. A disp. Terrazzino, Incorvaia, Bolzicco, Burlandi, Grancara, Di Fino, Gulli, Rimondo, Andreis. All. Correale.

BRA: Ribero, Cannatelli, Legal, Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Aloia, Pautassi, Giorcelli, Minaj, Perseu. A disp. Gariti, Omorogbe, Tos, Mawete, Zanon, Sardo, Chiabotto, Gerbino, Capraro. All. Nisticò

ARBITRO: Lotito di Cremona

Finisce con la sconfitta interna per mano della capolista il girone d'andata della Sanremese: il Bra passa al "Comunale" capitalizzando una delle poche occasioni create. Mister Scalise, squalificato, ha potuto assistere dalla tribuna e prendere indicazioni per quello che sarà il lavoro da fare in vista del girone di ritorno. A fine partita la squadra è andata sotto la gradinata raccogliendo comunque l'applauso dei tifosi per una prestazione tutto sommato generosa.

LA CRONACA DEL MATCH

6' cross di Toma,Cesari e Ribero si contendono la palla alta e l'arbitro fischia il fallo in attacco all'esterno matuziano

11' fase di studio e ritmi bassi in questo primo spicchio di sfida. Sanremese più propositiva, Bra attendista

14' cross di Aloia per l'incornata di Minaj che manca lo specchio della porta. Ospiti vicini al vantaggio

21' proiezione offensiva insistita del Bra che si conclude col tiro di Minaj, sporco e debole, Maffi la controlla e la lascia sfilare sul fondo

25' proteste ospiti per un contatto in area spalla contro spalla tra Bregliano e Aloia, ma l'arbitro non ravvisa nulla

42' gioco che continua a ristagnare a centrocampo con qualche sortita tentata da una parte e dall'altra, ma sostanzialmente è l'equilibrio a regnare

45' punizione di Pautassi da posizione defilata, direttamente tra le braccia di Maffi

Finisce il primo tempo dopo un solo minuto di recupero

Inizia la ripresa. Subito cambio nella Sanremese: dentro Bolzicco per Manno

48' Tuzza conclude debolmente dopo che Monticone aveva fatto fallo su un avversario ma l'arbitro aveva fatto proseguire

49' il Bra passa: grande azione personale di Minaj che non lascia scampo a Maffi

51' giallo a Gagliardi

54' vibranti proteste per un fallo su D'Antoni a centrocampo su cui il direttore di gara lascia correre. Arbitraggio all'inglese in questo secondo tempo

55' altro cambio per Scalise: dentro Gulli per Larotonda

61' cross di Cesari per l'incornata di Bolzicco che non inquadra lo specchio

64' Perseu prova una conclusione a giro non molto lontana dal palo

67' cross di Cesari, Bolzicco spizza di testa verso Monticone ma Ribero lo anticipa e subisce anche fallo dal biancazzurro

68' Scalise si sbilancia con Andreis al posto di Raggio

71' filtrante di Gagliardi per Gulli che viene anticipato dal portiere in uscita

76' Burlandi per Lohmatov e Zanon per Perseu

85' azione insistita della Sanremese che con tanto cuore prova ad acciuffare il pari

87' Mawete e Tos per Minaj e Cannatelli nel Bra

90' saranno 5 i minuti di recupero. Sanremese in avanti

92' Chiabotto per Tuzza negli ospiti

94' Bolzicco liscia due volte una palla arrivata da un tiro sbagliato di Andreis

Finisce qua. Il Bra espugna il "Comunale"