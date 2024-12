Per queste festività i panettoni della Croce Rossa agli anziani di Molini

Venerdì mattina l’amministrazione comunale di Molini, in collaborazione con il comitato sanremese di Croce Rossa Italiana, ha organizzato il tradizionale scambio di auguri e di buone feste con la consegna dei panettoni ai residenti over 65.

Quest’anno l’amministrazione ha deciso di acquistare i panettoni dalla Croce Rossa potendo così donare una piccola somma all’associazione presieduta da Ettore Guazzoni come riconoscimento per l’attività svolta in favore dell’entroterra.

Per il comune di Molini erano presenti Il presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda e la consigliera Daniela Bianco.