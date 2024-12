Taggia, magia e sorrisi nella giornata natalizia per bambini e famiglie in piazza Santissima Trinità (Foto)

Piazza Santissima Trinità a Taggia si è trasformata oggi in un autentico angolo di magia natalizia, regalando a bambini e famiglie un sabato indimenticabile, pieno di emozioni e calore. L’evento, che ha attirato un gran numero di persone, si è svolto all’insegna del tipico spirito natalizio e della solidarietà, con attività e spettacoli che hanno fatto brillare gli occhi dei più piccoli e scaldato il cuore dei grandi.

Babbo Natale, accompagnato dal suo fedele elfo, è stato la star indiscussa della giornata, accogliendo i bambini con un sorriso e la promessa di ascoltare i loro desideri. Intorno, una piazza in festa: gonfiabili colorati, truccabimbi che trasformavano i volti in piccoli capolavori, palloncini volanti e dolcetti di zucchero filato. A completare l’atmosfera, la merenda offerta dai commercianti, un tocco dolce e caldo in una giornata speciale.

Non solo giochi e intrattenimento: i canti e le creazioni natalizie dei bambini e ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia e del gruppo scout hanno aggiunto un tocco autentico e commovente alla festa. Le loro mani laboriose hanno dato vita a piccoli oggetti che hanno colorato la piazza, simboli della gioia e del senso di comunità che solo il Natale può evocare.

Anche l’Associazione Scacco Matto e la Confraternita della Santissima Trinità hanno contribuito alla riuscita di questa giornata, dimostrando come la collaborazione e l’impegno condiviso possano rendere un evento unico e speciale.