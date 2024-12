Pallavolo: due vittorie e testa della classifica insieme all'Imperia per l'Ums Zeta Soft Sanremo in Prima Divisione

E’ iniziato il campionato interprovinciale di Prima Divisione di volley maschile. L’Ums Zeta Soft Sanremo, con due vittorie consecutive, conferma il vertice della classifica a pari merito con l’Imperia.

I matuziani sono allenati da Gabriele Artuso ed hanno vinto per 3-0 contro il Bordivolley e 3-1 con il Toirano-Alassio. Nella prossima gara, dopo le feste natalizie, la Zeta Soft affronterà in casa l’Albissola.

Intanto, nel campionato Under 19, l’Union Volley Oliflor vince il derby con l'Imperia per 3-1 e mantiene il terzo posto in classifica.