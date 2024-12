Il nuovo allenatore della Sanremese è Manuel Scalise, l'ex tecnico di Caronnese e Piacenza subito in panchina contro il Bra

E' Manuel Scalise il nuovo allenatore della Sanremese.



Il tecnico nativo di Rho torna nel girone A dopo la brillante cavalcata alla guida della Caronnese nella stagione 2021/2022.

Un collettivo, quello rossoblu, che ben impressionò per risultati e qualità di gioco, tanto da spingere il Piacenza ad affidare proprio a Scalise la guida degli emilani in Serie C.

Nelle stagioni successive sono seguite le esperienze con Castellanzese e Club Milano, ora l'arrivo nella Città dei Fiori.

Come confermato dal club, Scalise sarà affiancato da Roberto Correale, tecnico in seconda e match analyst e da Marco Banaudi come preparatore atletico.

Restano nello Staff del nuovo Mister il collaboratore tecnico Vincenzo Stragapede, il preparatore dei portieri Matteo Oddonetto e il fisioterapista Gianluca Rattenni.

Un'accelerata improvvisa quella del club del presidente Masu: fino a ieri sembrava che la scelta per il post Gori fosse rinviata alla sosta natalizia (con Caverzan ancora in panchina), invece sarà l'allenatore lombardo a guidare i matuziani dopodomani contro la capolista Bra.