Calciomercato: ora è ufficiale, Giorgio Gagliardi torna alla Sanremese ma ci sono due partenze

La notizia era iniziata a circolare ieri con i crismi dell'ufficiosità, stamane invece la Sanremese ha posto nero su bianco il ritorno dal Vado di Giorgio Gagliardi.

Si chiude così dopo pochi mesi la seconda esperienza al Chittolina per il centrocampista offensivo matuziano classe 1994. Quello di Gagliardi non è stato l'unico inserimento in attacco, nelle scorse ore è stato annunciato l'arrivo dell'attaccante Tomas Bolzicco, precedenti esperienze tra le altre con Unión Santa Fe, Estudiantes, Reggina e Città di Fasano.

Salutano invece i biancazzurri le punte Daniele Rocco ed Emanuele Giustarini.