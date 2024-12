Ventimiglia: si apre il ‘Sipario d’autore’, grande inizio di stagione con Bergonzoni e il suo nuovo spettacolo ‘Arrivano i dunque’

Conto alla rovescia per la nuova stagione del Teatro Comunale di Ventimiglia “Sipario d’autore”. Diversi i nomi celebri del teatro, del cinema, della televisione che andranno a comporre la rassegna: si comincia venerdì 10 gennaio alle ore 21.00 subito con un grandissimo quale Alessandro Bergonzoni e il suo “Arrivano i dunque. Avannotti, Sole Blu e La Storia Della Giovane Saracinesca”.

Autore e interprete di assoluta originalità (Premio UBU 2009 come Migliore attore), fra i più poliedrici della scena non soltanto teatrale, Bergonzoni è un talento che sfugge a ogni classificazione: riduttivo definirlo un attore, uno scrittore, un paroliere. L’amatissimo funambolo della parola torna dopo anni a Ventimiglia con il suo inconfondibile stile e la sua ineguagliabile sperimentazione linguistica, ai confini del teatro comico e dell’assurdo.

Sotto la direzione artistica e organizzativa di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe di Cooperativa Cmc/Nidodiragno Produzioni, “Sipario d’autore” - finanziato dal Comune di Ventimiglia - Assessorato alla cultura, turismo, manifestazioni - si sviluppa in cinque spettacoli tra prosa, musica, narrazione e letteratura, di cui Bergonzoni è solo il primo appuntamento: segue venerdì 17 gennaio una prezioso omaggio musicale a Lucio Dalla, dal titolo “L’anno che verrà”, con un ensemble di grandi jazzisti che vede l’eclettico Peppe Servillo affiancato da Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce).

Giovedì 6 febbraio, il giovane e talentuossimo Edoardo Prati porta sul palco il suo ”Cantami d’amore”, un viaggio che mescola in maniera unica e delicata la sua visione delle cose alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Torquato Tasso a Franco Battiato. Si continua mercoledì 19 febbraio, con “Il calamaro gigante”, storia curiosa e surreale intorno alla più reale delle leggende, che vede protagonista l'amatissima Angela Finocchiaro affiancata da Bruno Stori. La chiusura della stagione è dedicata al metateatro in chiave divertente, intelligente e coinvolgente: sabato 1 marzo saranno in scena Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix in “Pirandello Pulp”, una delle più interessanti novità italiane della stagione.

E’ ancora possibile acquistare la formula dell’abbonamento per i cinque i titoli in programma a un prezzo competitivo, oltre ai singoli biglietti: il botteghino (via Aprosio, 24) è aperto tutti i lunedì e i martedì - eccetto festivi - dalle 9 alle 13. A disposizione inoltre l’acquisto on line dei biglietti presso il sito www.webtic.it (non è disponibile l’acquisto on line degli abbonamenti). Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21; il botteghino sarà aperto dalle 20 in ogni serata di spettacolo.

Rassegna “Sipario d’autore” - PREZZI:

Abbonamento (5 spettacoli)

Platea € 90,00

Galleria € 65,00

Biglietti

Platea Intero: € 20,00

Galleria Intero: € 15,00

Galleria Studenti: € 10,00