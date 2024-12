Arma di Taggia: inaugurati i nuovi uffici di CIA Agricoltori Liguria alla Riviera Shopville (Foto)

Grande giornata per CIA Agricoltori Liguria che ha ufficialmente inaugurato i nuovi uffici presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville ad Arma di Taggia. La cerimonia, svoltasi nella mattinata di venerdì 20 dicembre, è stata occasione di incontro e confronto tra istituzioni, agricoltori e rappresentanti del settore.

All’evento ha partecipato anche l’Assessore all’Agricoltura e Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, insieme al presidente regionale della CIA Stefano Roggerone e alla presidente della sezione provinciale di Imperia, Mariangela Cattaneo. Una giornata importante per rafforzare il legame tra la CIA e il territorio, con una presenza più capillare e un servizio sempre più vicino alle esigenze degli agricoltori locali.

Durante l'inaugurazione, è stata sottolineata l'importanza di queste nuove strutture, che rappresentano un punto di riferimento per gli agricoltori della zona, offrendo supporto tecnico e amministrativo, ma anche momenti di confronto su tematiche cruciali per il settore agricolo.

Gli uffici di Arma di Taggia non sono solo un nuovo presidio fisico, ma un luogo dove lavorare per trovare soluzioni alle problematiche che colpiscono l'agricoltura. La CIA ha ribadito il suo impegno per la valorizzazione del territorio e la tutela degli agricoltori, specie in un momento in cui si moltiplicano le sfide legate al cambiamento climatico, ai rincari energetici e alle questioni ambientali.

L’evento ha anche rappresentato un’opportunità per accendere i riflettori sulle peculiarità e le eccellenze del settore agricolo ligure, così come sulle criticità da affrontare con urgenza.