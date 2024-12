Croce Verde Arma di Taggia: 14 anni di solidarietà alimentare e un progetto per garantire maggiore scelta agli assistiti

Dal 2009, la Croce Verde Arma di Taggia collabora con il Comune di Taggia e altre associazioni del territorio per la distribuzione di pacchi alimentari destinati a chi si trova in difficoltà economica. Negli anni, l’associazione ha lavorato per migliorare le procedure e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze degli assistiti, fino a dar vita, nel 2020, all’Emporio Alimentare Solidale di Taggia.

L’Emporio Alimentare Solidale è nato con l’obiettivo di ampliare le derrate alimentari disponibili per le famiglie in difficoltà, includendo anche prodotti deperibili come frutta, verdura, latticini e prodotti freschi. Nel corso del 2023, l’impegno della Croce Verde si è concretizzato nella distribuzione di 1.592 pacchi di alimenti secchi (forniti attraverso i programmi Agea/Fead) e 2.607 pacchi freschi, che hanno incluso una vasta gamma di alimenti quali frutta, verdura e prodotti a breve termine di consumo.

L’associazione è inoltre attiva ogni giorno nel ritiro di alimenti freschi e vegetali, oltre che nel recupero serale di prodotti di gastronomia dai supermercati. Questo lavoro, oltre a supportare chi è in difficoltà, aiuta a ridurre lo spreco alimentare, trasformando potenziali rifiuti in risorse preziose per la comunità.

Guardando al futuro, la Croce Verde sta valutando un nuovo approccio per rendere l’assistenza alimentare ancora più rispettosa delle necessità individuali. L’idea è quella di garantire agli assistiti una somma mensile da utilizzare per scegliere autonomamente i prodotti disponibili presso l’emporio. Questo modello consentirebbe alle famiglie di acquistare alimenti più adatti alle proprie esigenze, considerando anche le diverse problematiche sanitarie e religiose.

Per avvicinarsi a questo obiettivo, l’associazione ha intenzione di condurre un sondaggio tra gli utenti, raccogliendo opinioni e suggerimenti su una lista di prodotti selezionati. Questo permetterà di calibrare al meglio l’offerta dell’emporio alimentare e di continuare a soddisfare i bisogni della comunità in maniera personalizzata.

La Croce Verde Arma di Taggia collabora quotidianamente con altre associazioni del territorio e istituzioni religiose, consolidando una rete di solidarietà che garantisce un supporto efficace e continuativo a chi ne ha bisogno. Grazie all’impegno dei suoi volontari e al sostegno del Comune di Taggia, l’associazione si conferma un pilastro fondamentale per il welfare locale.

Con queste iniziative e il costante miglioramento delle proprie attività, la Croce Verde ribadisce la propria missione di solidarietà e inclusione, dimostrando come anche piccoli gesti possano fare una grande differenza per chi vive momenti di difficoltà.