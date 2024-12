Gala dello Sport a Pieve di Teco con la leggenda del balùn Felice Bertola (foto)

Nella splendida cornice del salone di rappresentanza del Comune di Pieve di Teco, si è svolta ieri sera, lunedì 16 dicembre, la premiazione delle eccellenze sportive locali, tra i quali gli atleti della pallapugno, che hanno portato la quadretta locale in serie A. Dopo il saluto del sindaco Enrico Pira, alla presenza del "campionissimo" Felice Bertola che nel 1971 e nel 1972 si laureò campione d'Italia in maglia biancoverde, sono stati premiati Verranno premiati anche i ‘pulcini’ e i ragazzi della C2 che si sono particolarmente distinti neri rispettivi.

"Dimostriamo la nostra riconoscenza - ha detto Pira - per meriti sportivi a dei ragazzi di Pieve che sono riusciti a raggiungere la serie a in questo sport caratteristico del Basso Piemonte e della Liguria di Ponente. Ci è sembrato bello farlo davanti a un campione come Felice Bertola. Così come premiamo Bianca Rosta, giovane pallanuotista pievese nonché atleta della Nazionale Italiana a soli 16 anni".

Bertola si è complimentato per la vittoria del campionato cadetto con Seno & C, augurandosi che "il pallone ritorni a essere protagonista nei apesi della valle Arroscia.

Per la pallapugno sono stati premiati anche Renzo Gandolfo 'Segù', presidente della storico della Pievese che portò Bertola a Pieve e Augusto Bertolini veri e propri trascinatori di centinaia di ragazzi a praticare e seguire questo antica disciplina, patrimonio della città.

Presenti anche il vice presidente della Giunta Regionale, Alessandro Piana, e l’assessore regionale Marco Scajola.

Scajola presente anche in veste di consigliere della Federazione italiana pallapugno ha consegnato una targa di Regione Liguria alla Polisportiva Pievese per il grande risultato raggiunto.

“Un risultato sportivo davvero importante che riporta una realtà storica di questo sport dove merita – ha dichiarato Marco Scajola -. Complimenti al presidente Gianni Manfredi e a tutta la società che ha saputo allestire una compagine competitiva, dalla fortissima identità pievese. In rappresentanza di Regione Liguria, insieme al presidente Marco Bucci, ho voluto sottolineare la valenza di questo ritorno in Serie A con la consegna di una targa che ricorderà la giornata odierna e quanto questi giovani atleti hanno saputo fare sul campo. La pallapugno è una tipicità del nostro territorio, fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Dobbiamo lavorare per preservarla e rilanciarla allo stesso tempo come ben ha fatto la Polisportiva Pievese in questi anni”.

"Una giornata storica, la Polisportiva torna in serie a e lo fa con dei ragazzi meravigliosi che saranno da esempio a tutti i bambini che abbiamo visto qua stasera. La presenza di Felice Bertola sia la migliore testimonianza del risultato raggiunto,grazie a tutta la comunità e agli sponsor", ha concluso Piana.

(fotoservizio Christian Flammia)