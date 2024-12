Olio venduto come 'Taggiasco' ma acquistato fuori zona: la Gdf di Savona denuncia due coniugi titolari di un agriturismo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, nell’ambito dei propri compiti istituzionali tesi alla tutela del Made in Italy e al contrasto dei fenomeni fraudolenti che colpiscono la filiera agroalimentare, al termine di una articolata indagine, ha denunciato due coniugi, per aver venduto olio extravergine di oliva in misura superiore alla limitata capacità dei terreni coltivabili nella loro disponibilità.

Le indagini, nell’ambito della più ampia strategia nazionale, sono volte a salvaguardare i prodotti enogastronomici e le eccellenze agroalimentari italiane. E’ stato verificato come, nello specifico, l’impresa avesse acquistato ingenti partite di olio di oliva comunitario (circa 18.000 litri) e, una volta imbottigliato ed etichettato con simboli e riferimenti al ‘Made in Italy’ nonché all’indicazione geografica protetta, riferibile all’olio taggiasco.

I due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, che li ha rinviati a giudizio poiché responsabili della frode. E’ stata anche avviata, sul piano tributario, una verifica fiscale nei confronti dell’agriturismo che ha permesso di appurare come la ditta avesse ceduto ‘in nero’ olio d’oliva per circa 230.000 euro. Contestata anche un’imposta regionale sulle attività produttive evasa per oltre 500.000 euro, nonché la presenza di un lavoratore irregolare.