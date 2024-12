Rocca: "Da progetto Etruschi a Fiumicino per turisti un 'assaggio' della nostra storia"

(Adnkronos) - "Sono molto grato a Aeroporti di Roma, al suo amministratore delegato Marco Troncone per aver ascoltato la mia richiesta di poter fare in modo che nell'area degli Arrivi, dove transitano decine di migliaia di persone ogni giorno, si possano ammirare le bellezze del territorio, cominciare ad avere un assaggio del viaggio nella storia e nella bellezza che i nostri turisti si accingono ad avere", Lo ha dichiarato Francesco Rocca Presidente della Regione Lazio in occasione della presentazione di ‘Etruschi per l’eternità’, esposizione inaugurata presso il Terminal 1 di Fiumicino.

"Farlo attraverso gli Etruschi è stata un'intuizione importante, perché racconta proprio le bellezze del nostro territorio, non soltanto di una Roma che è molto famosa, ma anche di quelle bellezze meravigliose di cui è ricco il nostro territorio", continua Rocca.

"Penso a Cerveteri, a Tarquinia, ma anche a Norchia che è poco conosciuta ma è meravigliosa, la chiamano la Petra italiana per la modalità con cui sono state scolpite le tombe. Sono luoghi che meritano di essere visitati - conclude Rocca - conosciuti. Quindi quale viatico migliore di un luogo come questo per poterle promuovere".