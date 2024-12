Badalucco: si ferisce al collo con una motosega tagliando la legna, donna 40enne trasportata in elicottero a Pietra Ligure (Foto)

Si ferisce al collo in modo accidentale utilizzando una motosega mentre taglia della legna. E’ accaduto oggi pomeriggio in frazione Ciabaudo a Badalucco, in Valle Argentina.

La donna, una 40enne, stava tagliando della legna per il riscaldamento di casa quando, per ragioni ancora in via d’accertamento, si è ferita in modo grave.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Viste le condizioni della 40enne e la località impervia, è stato chiesto l’ausilio dell’elisoccorso che porterà la donna in ospedale al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure.