Babbi Natale in moto d’epoca: il Motoclub Valle Argentina porta dolci e sorrisi da Taggia a Ventimiglia

Un Natale all’insegna della solidarietà e del divertimento per gli iscritti del Motoclub Valle Argentina, che questa mattina hanno deciso di trasformarsi in Babbo Natale per un giorno. In sella a motorini d’epoca degli anni Settanta e Ottanta, hanno percorso le strade della Riviera portando caramelle, sorrisi e un’atmosfera natalizia nelle piazze e lungo le vie principali.

Il viaggio dei Babbi Natale su due ruote è partito da Taggia di buon mattino. Attraversando le località costiere, i motociclisti si sono fermati in diverse piazze per distribuire dolci natalizi a grandi e piccoli. Una delle tappe più sentite è stata piazza Colombo a Sanremo, dove i Babbi Natale hanno regalato momenti di gioia ai passanti e ai bambini presenti.

Il viaggio proseguirà fino a Ventimiglia, dove i membri del Motoclub faranno altre soste lungo le strade principali e nelle piazze della città per continuare la loro distribuzione di dolci e festeggiare con la comunità locale.

Questa iniziativa rappresenta un connubio perfetto tra la passione per i motori d’epoca e lo spirito natalizio. Per il Motoclub Valle Argentina è anche un’occasione per rafforzare il legame con il territorio, condividendo momenti di allegria e coinvolgendo adulti e bambini in un’iniziativa che unisce tradizione, storia e generosità. I motorini utilizzati, tutti modelli iconici degli anni Settanta e Ottanta, hanno attirato l’attenzione di molti curiosi, aggiungendo un tocco vintage a questa particolare celebrazione natalizia.