Ue, Draghi: "Situazione non più sostenibile, dovremo confrontarci con strategia Trump"

(Adnkronos) - Mario Draghi 'bacchetta' l'Europa i cui "governi hanno fatto ben pochi sforzi per completare il mercato interno dell'Ue" e avverte che "da qualche tempo il mercato cinese è diventato meno favorevole per i produttori europei", e "la nuova amministrazione Trump sembra riluttante ad agire come nostro acquirente di ultima istanza".

"A partire dalla metà degli anni '90, la crescita relativa negli Stati Uniti e nell'area euro è stata influenzata da due grandi shock. Il primo è stato lo shock tecnologico portato da Internet. Il secondo shock è stata la grande crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano. È stato quando le 'crisi gemelle' hanno colpito che l'economia europea è cambiata fondamentalmente. Con gli investimenti in stallo e la politica fiscale che diventava restrittiva, la domanda interna come percentuale del Pil nell'area euro è scesa al livello più basso delle economie avanzate. E il divario relativo con gli Stati Uniti si è ampliato. È difficile sostenere che questo risultato sia stato del tutto accidentale", afferma l'ex presidente del Consiglio italiano nel suo intervento a Parigi nel corso del Simposio Annuale del Centre for Economic Policy Research, il più importante network di ricerca di economisti d’Europa.

Secondo Draghi, "i governi hanno fatto ben pochi sforzi per completare il mercato interno dell'Ue e l'applicazione delle sue regole è diventata più debole, mentre l'integrazione dei mercati finanziari è progredita ben poco. Tutti questi fattori sono stati un ostacolo alla crescita della produttività. Inoltre, le politiche europee hanno tollerato una bassa crescita salariale come mezzo per aumentare la competitività esterna, aggravando il ciclo debole di reddito e consumo. C'era spazio fiscale per tutti i governi per contrastare la debole domanda interna. Ma almeno fino alla pandemia, in Europa hanno fatto una scelta politica deliberata di non utilizzare questo spazio. Complessivamente, la politica ha rivelato una preferenza per una particolare costellazione economica, basata sull'utilizzo della domanda estera e sull'esportazione di capitali con livelli salariali bassi. Una costellazione che non sembra più sostenibile.

"Da qualche tempo - sottolinea Draghi - il mercato cinese è diventato meno favorevole per i produttori europei, mentre la crescita rallenta e gli operatori locali diventano più competitivi e si spostano lungo la catena del valore. Il rallentamento ha aumentato la nostra dipendenza dal mercato statunitense. Ma la nuova amministrazione statunitense sembra riluttante ad agire come nostro acquirente di ultima istanza. Dovremo confrontarci con una strategia statunitense deliberata per riequilibrare la domanda globale e sopprimere i surplus commerciali nei suoi principali partner commerciali".

Quindi - prosegue Draghi - sia le politiche strutturali sia quelle macroeconomiche devono cambiare, per aumentare la crescita interna in Europa. Le riforme di mercato sono necessarie affinché le politiche macroeconomiche abbiano pieno effetto. E politiche macroeconomiche pienamente efficaci sono necessarie affinché le riforme di mercato generino il massimo della crescita della produttività. Va poi osservato come ciò che intendiamo per 'riforme strutturali' oggi è cambiato. Dieci anni fa, il termine era largamente limitato ad aumentare la flessibilità del mercato del lavoro e comprimere i salari. Oggi significa aumentare la crescita della produttività senza disperdere il lavoro, ma piuttosto riqualificando le persone. Molte misure diverse sono state delineate nel rapporto che possono contribuire ad aumentare la produttività. Ma il mercato unico europeo e il mercato dei capitali sono fondamentali poiché sostengono i meccanismi di base che guidano la crescita della produttività. Se queste riforme nella struttura dei mercati venissero attuate, si farebbe già un grande passo verso questo cambiamento. La produttività aumenterebbe, l'efficacia delle politiche a sostegno della domanda crescerebbe e ciò si tradurrebbe in una crescita della produttività ancora più forte. Sappiamo però che ci vorrà tempo prima che tali riforme diano frutti. Quindi dovremmo anche riflettere su come le politiche macroeconomiche possano essere utilizzate in modo più efficiente nel frattempo".

"Se l'Unione Europea dovesse emettere debito comune - spiega Draghi - potrebbe creare ulteriore spazio fiscale da utilizzare per limitare i periodi di crescita al di sotto del potenziale. Ma non possiamo intraprendere questa strada a meno che i cambiamenti nella struttura dei mercati non siano già in movimento per sollevare i tassi di crescita potenziale nel medio termine. Senza questo debito comune - prosegue l'ex premier - dovremo anche spostare la nostra azione politica dal cambiare l'orientamento della politica fiscale al miglioramento della sua composizione, aumentando gli investimenti pubblici, e alla coordinazione tra gli Stati membri. Questo crea anche spazio per aumentare la domanda. Soprattutto, sfruttare lo spazio fiscale all'interno delle nuove regole fiscali dell'UE creerebbe un ampio margine per aumentare gli investimenti. La Banca centrale europea stima che, se tutti i Paesi dovessero sfruttare appieno il periodo di aggiustamento di sette anni, sarebbero disponibili ulteriori 700 miliardi di euro per investimenti. Una quota significativa delle necessità di investimento pubblico richieste".

"Sarebbe confortante credere che questi problemi non siano così consequenziali come sembrano e che, essendo un continente ricco, l'Europa possa entrare in una fase di declino gestito e confortevole. Ma in realtà non c'è nulla di confortevole in questa prospettiva. Se l'Ue continua con il suo tasso medio di crescita della produttività del lavoro dal 2015, date le nostre società in invecchiamento, l'economia tra 25 anni sarà delle stesse dimensioni di oggi. Ciò significa un futuro di entrate fiscali stagnanti e surplus fiscali per mantenere i rapporti debito/Pil sotto controllo. Tuttavia, affrontiamo impegni di spesa che non scaleranno con il Pil: le passività pensionistiche non finanziate nei paesi dell'Ue variano dal 150% al 500% del Pil, i 750-800 miliardi di euro all'anno che la Commissione e la Bce stimano saranno necessari per investire in energia, difesa, digitalizzazione e R&S, senza contare obiettivi importanti come l'adattamento climatico e la protezione ambientale. Questi sono tutti investimenti che determineranno se l'Europa rimarrà inclusiva, sicura, indipendente e sostenibile. Vogliamo tutti quella società che l'Europa ci ha promesso, quella in cui possiamo sostenere i nostri valori indipendentemente da come cambia il mondo intorno a noi. Ma non abbiamo alcun diritto immutabile affinché la nostra società rimanga sempre come desideriamo - conclude Draghi - dovremo combattere per mantenerla".