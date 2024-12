Calcio, Prima Categoria. Sul campo del Cengio arriva la prima sconfitta stagionale per l’Ospedaletti

Sul campo del Cengio arriva la prima sconfitta stagionale dell'Ospedaletti.

La prima occasione è di marca ospedalettese. Al 3’ Schillaci entra in area e piazza di destro la palla nell’angolino, ma Pelle si supera e devia in calcio d’angolo. Passano altri quattro minuti e il Cengio trova il vantaggio: Rovere fa tutto da solo e piazza la sfera a fil di palo l’attento Bazzoli. Al 12’ ancora Schillaci protagonista con la specialità della casa, il calcio di punizione, che però si stampa sulla traversa. Nonostante i tentativi orange, al 12’ il Cengio raddoppia sempre con Rovere che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora ancora Schillaci protagonista. Il numero 11 entra in area e viene atterrato da un difensore avversario. L’arbitro indica il dischetto, dagli undici metri va Zito che insacca centralmente.

In apertura di ripresa sale a due il conto delle traverse colpite dall’Ospedaletti: al 56’ il legno ferma ancora il calcio di punizione battuto da Schillaci.

Al 61’, il Cengio allunga e si porta sul 3-1 con Spinardi che finalizza al meglio un’azione di contropiede culminata con il cross in mezzo di Canaparo. L’Ospedaletti prova a rendersi pericoloso con una conclusione di Alemanno che finisce fuori di poco, ma in pieno recupero Iriana chiude la contesa segnando la rete del definitivo 4-1.

“Una partita difficile su un campo in cui è complicato giocare - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - siamo stati sfortunati con gli episodi trovandoci subito sotto 2-0 e colpendo due traverse, abbiamo accorciato le distanze ma poi abbiamo preso il terzo gol. Un risultato severo, ma ci sta perdere questa partita perché prima o poi doveva succedere. Ora restiamo sereni per preparare la partita contro il Dego che sta facendo bene. Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile, mi spiace per i ragazzi, ma bisogna ripartire con tutta tranquillità. E complimenti al Cengio per la vittoria, hanno fatto bene la loro partita”.

Cengio - Ospedaletti 4-1

Marcatori: 7’ e 12’ Rovere, 31’ Zito (r), 61’ Spinardi, 90+1 Iriana

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci (16 Bacciarelli), 3 Cordi, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Saih (14 Fortin), 7 Alemanno, 8 El Kamli, 9 Zito (13 Molinari), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 15 Barbagallo, 17 Cascone, 18 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Pelle, 2 Gallesio ( 15 De Madre), 3 Seccafen (18 Venturino), 4 Gilardo, 5 Thevenet, 6 Bayi, 7 Meta, 8 Freccero (14 Volga), 9 Zizzini (16 Spinardi), 10 Canaparo, 11 Rovere

A disposizione: 12 Montano, 13 Iriana, 17 Negro, 19 Ciravegna

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Sig. Thomas Cambiaso (Imperia)

Ammoniti: Rovere, Russo, Thevenet, Gallesio, Cianci, Spinardi, Zito