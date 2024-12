Pallamano, nel fine settimana le squadre dell'Abc Bordighera tornano in campo (Foto)

Tornano in campo, nel fine settimana, le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera. L'under 13 e la prima squadra si preparano per affrontare le squadre del Mentone domani, sabato 14 dicembre.

Gli under 13 giocheranno una partita casalinga mentre la prima squadra affronterà l'avversario in trasferta. "Un impegno importante per entrambe le formazioni, che daranno il massimo per portare a casa risultati positivi" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Dopo il fine settimana appena trascorso, di riposo, gli under 13 scenderanno in campo con l'obiettivo di mantenere la testa della classifica, forte delle tre vittorie consecutive ottenute. Attualmente, la classifica vede il Monaco in prima posizione ma con una partita in più rispetto ai ragazzi dell'Abc, che hanno, quindi, ancora una partita da recuperare per consolidare il primato. Una sfida importante per continuare la striscia positiva di tre vittorie consecutive e tenere vive le ambizioni di vittoria".

"L'attuale classifica vede l'Abc impegnata nel campionato dipartimentale francese under 13 maschile al 2° posto con 9 punti, a dimostrazione del grande lavoro svolto finora. Il clima di entusiasmo tra i tecnici è palpabile, soprattutto considerando che l'attuale squadra è composta anche da alcuni elementi che si sono da poco avvicinati a questo sport" - dice l'Abc Bordighera - "Questo risultato è il frutto di allenamenti impegnativi e costanti con una grande concentrazione da parte di tutti. La crescita continua, partita dopo partita, è la dimostrazione che la squadra sta costruendo solide basi per un futuro di successi. Con la fine della prima parte del campionato arriverà la pausa natalizia e per gli under 13 sarà un momento di riflessione e attesa per capire come si strutturerà la seconda parte del campionato dipartimentale. La Fédération Française de Handball deciderà se la squadra rimarrà nello stesso girone o se avrà la possibilità di passare alla categoria 'maggiore'. Un'attesa carica di entusiasmo e di voglia di far bene, con la consapevolezza che il percorso è appena iniziato".

Ecco la formazione dell'Abc Bordighera che scenderà in campo: Alessandro, Evans, Fabio, Federico, Fedor, Filippo, Giacomo, Giuliano, Leonardo, Thomas, Vincent. Allenatori: Conte Stefania, Bastianelli Patrizia.

"L'importante per la società, in questo momento di costruzione per un prospero futuro, è continuare a far giocare i ragazzi e le ragazze dando a tutti l'opportunità di crescere e migliorare attraverso questo sport. I risultati siamo certi che arriveranno ma come tutte le cose serve calma per gettare basi solide e durature" - sottolinea l'Abc Bordighera - "L'Abc coglie l'occasione per fare un invito sincero rivolto a chi ancora non ha provato la pallamano: c'è spazio per tutti e il divertimento è garantito. Inoltre, la dirigenza si rivolge con un accorato appello alle ragazze per la creazione di una squadra femminile nel 2025. È il momento giusto per fare il primo passo e unirsi a questo entusiasmante progetto. Vi aspettiamo al Palazzetto dello Sport, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 per i 2014-2015-2016-2017 e 2018 e dalle 18 alle 19.30 per i 2010-2011-2012 e 2013; il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 22 per i seniores e il mercoledì e giovedì dalle 19 alle 20 per le ladies".

Nel fine settimana, invece, i ragazzi della prima squadra saranno impegnati in trasferta contro il Mentone Handball. "La partita si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, soprattutto per l'Abc che arriva da una sconfitta e ha bisogno di una vittoria per ritrovare il morale e confermare la sua posizione in classifica" - afferma l'Abc Bordighera - "Con 10 punti e al 4° posto, la squadra ha la possibilità di consolidarsi tra le prime posizioni ma deve fare attenzione a un Mentone che, pur essendo più indietro con 7 punti e al 6° posto, ha, comunque, il potenziale per ribaltare le sorti della partita. L'Abc dovrà, perciò, fare attenzione a non sottovalutare l'avversario e a concentrarsi su una prestazione solida e concreta. Il risultato sarà importante non solo per la classifica ma anche per la psicologia della squadra. D’altra parte, il Mentone cercherà di sfruttare questa partita come un’opportunità per risalire e recuperare terreno, soprattutto, se riuscirà a battere una squadra più in alto in classifica. Insomma, una sfida cruciale con implicazioni sia tattiche che morali per entrambe le squadre".

Ecco la formazione dell'Abc che scenderà in campo nel fine settimana: Alija C., Anfosso M., Anfosso S., Asheni A., Balduzzi A., Bellan V., Bertolassi C., Ferrari M., Filippi S., Lupi A., Sasso. A., Spolverini R. Allenatori: Dall' Acqua Andrea, Bissaro Guido.

"Desideriamo esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i nostri sponsor per il fondamentale supporto fornito durante questa stagione sportiva. Grazie alla loro generosità, i nostri giovani atleti hanno potuto vivere un'esperienza di crescita sportiva e umana di alto livello" - mette in risalto l'Abc Bordighera - "Il loro contributo non solo ha reso possibile la partecipazione a numerosi eventi e tornei ma ha anche permesso di migliorare le strutture e le attrezzature necessarie per l'allenamento e il gioco. In un momento in cui il sostegno delle realtà locali è più che mai importante, siamo grati di poter contare su partner così impegnati nella valorizzazione dello sport giovanile. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie di cuore per il vostro impegno, la vostra passione e la fiducia che riponete nella nostra società. Siamo certi che insieme continueremo a crescere e a raggiungere nuovi traguardi".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, ristorante Amarea Romolo Mare, AlProfilo di Aurigo Michele&Giuseppe, Osteria Beciagrilli, Fa Sol Falegnameria, Acconciature Raffaella, Garden Nature Lab e Gaggio Bar.