Sanremo, la segnalazione di un lettore: "In corso Orazio Riamondo i lavori non tengono conto dei pali della rete elettrica dei filobus"

Il nostro lettore Fabrizio Goya ci scrive perché pare che in "Corso Orazio Raimondo i lavori di rifacimento dei parcheggi e delle zone verdi non tengono conto dei pali della rete elettrica dei filobus; poichè è stata dismessa bisognerebbe verificare il motivo per il quale sono ancora li, non vorrei che se ne 'accorgessero" dopo vanificando cosi il lavoro di riqualificazione, tema tanto caro alle amministrazioni":

"In ultimo, prosegue il nostro lettore, bisognerebbe chiedere al Comune di razionalizzare la selva di pali e paletti che sono sulla ciclabile ed in generale in città perchè la situazione è veramente fuori controllo. Se si cammina sul marciapiede accanto alla ciclabile, sempre zona centro, ci sono dei simpaticissimi spuntoni di pali eliminati (volutamente o perchè crollati) molto accuminati, forieri di cause di risarcimento danni".

Dal Comune ci hanno confermato, nel frattempo, che è prevista la demolizione dei pali ex Rt.