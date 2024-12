Pallacanestro: il Sea Basket Olimpia stravince contro l'ex capolista Maremola Pietra Ligure

Continua la striscia vincente dei ragazzi ponentini del Sea Basket Olimpia Under 15. Dopo una partita ben giocata, l' altra ex capolista Maremola Pietra Ligure, si é dovuta arrendere.

"Siamo molto contenti di come rispondono i ragazzi; tutti uniti, si allenano duramente e mettono in campo una straordinaria energia, segnare 90 punti contro una squadra ben attrezzata é un bel segnale. Arriveranno momenti difficili, ma per ora ci godiamo le testa della classifica in solitaria" dichiara il vice-coach Francesco Vitale.

Sea Sanremo Olimpia Taggia-Maremola Pietra Ligure 90-62

Sea: Martinez 20, Gervasoni 19, Frontero 16, Massa 14, Carissimi 7, Guerrino 4, Perotti 4, Campanale 3, Molody 2, Tagliatini 1, Scaramozzino, Pioli. Coach Mauro Bonino vice Francesco Vitale