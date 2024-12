Da Pian di Poma a Ivrea, un fine settimana denso di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby

Fine settimana ricco di impegni per i ragazzi e le ragazze del Sanremo Rugby, partendo dai più piccoli.

Le Under 6, 8 e 10 hanno ospitato a Pian di Poma Imperia, Reds e Savona, mentre la Under 14 Seven è stata di scena al campo Fontanassa di Savona per il raggruppamento con Imperia e Savona.

Infine le Under 14, 16 e 18 sono state impegnate nella trasferta di Ivrea per il raggruppamento con Fenici, Tortus Liguria, Volvera, CUS Torino, Settimo Torinese.

“Abbiamo inaugurato la stagione con la prima Festa del Rugby per i nostri leoncini - commenta Alessandra Munteanu, tecnico delle Prime Mete Under16 - è stata una giornata positiva, all’insegna del gioco, dell’apprendimento e dello spirito di squadra. L’attività è stata suddivisa in una prima fase con giochi ludico-motori che ha dato ai bambini l’opportunità di collaborare e sperimentare il gioco insieme, e una seconda fase con una partita vera e propria che ha consentito di applicare quanto appreso in allenamento mettendo alla prova le loro abilità pratiche. Abbiamo inoltre introdotto la nostra tradizione con la consegna di un leoncino per una settimana al ragazzo che si è distinto per spirito sportivo”.

“Abbiamo fatto debuttare due nuovi giocatori che sono entrati subito negli schemi - aggiunge Flavio Di Malta, tecnico dell’Under 8 - un bel segnale di come la nostra squadra sta crescendo e di come risponda bene agli allenamenti. Tutta la squadra ha giocato con grande impegno e fair play condividendo con gli avversari una bella mattinata di sport”.

“I nostri leonini hanno disputato delle bellissime partite giocando molto bene nello spazio, facendo belle azioni corali in cui la palla è passata per le mani di più compagni, mostrando quanto allenato nelle scorse settimane - prosegue il tecnico dell’Under 10, Giacomo Battistotti - un ringraziamento all’Imperia e al Savona che hanno giocato partite di livello permettendoci di dare il massimo con un clima di massima sportività e collaborazione. Ci vedremo nelle prossime settimane divertendoci in allenamento e continuando a cercare di migliorare proseguendo la strada che abbiamo intrapreso. Sono davvero fiero di loro”.

“I ragazzi hanno ben interpretato le partite riuscendo da subito a giocare bene attaccando negli spazi - così Diego Capelli, tecnico dell’Under14 - ”continua il trend positivo, il gruppo diventa sempre più squadra. Siamo molto orgogliosi. Affronteremo i prossimi appuntamenti con un focus maggiore sulla difesa.

“Ancora una volta le nostre ragazze hanno dimostrato una grande capacità di adattamento - conclude Manuela Bongiovanni, responsabile dell’attività femminile biancazzurra - e si sono contraddistinte per un ottimo spirito di squadra e inclusione, lottando e portando a casa le mete nonostante le preparatissime avversarie piemontesi. Dal punto di vista tecnico, gli allenamenti stanno portando i loro frutti che le ragazze riescono ad applicare velocemente nelle varie fide che si presentano in trasferta”.