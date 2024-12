Sabato prossimo open day all’Istituto Colombo di Sanremo e di Taggia per accogliere i prossimi studenti delle 'prime'

L'Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Colombo” di Sanremo si prepara ad accogliere gli studenti delle future classi prime. Sabato prossimo le due sedi dell’Istituto “Colombo” saranno entrambe aperte per accogliere studenti delle classi terminali degli Istituti Secondari di Primo grado, accompagnati dalle famiglie.

Nella sede di Sanremo, in Piazza Muccioli 3, saranno presentati i corsi del Liceo scientifico opzione scienze applicate, Tecnico Sistema moda, Informatica e Telecomunicazioni, Relazioni internazionali per il marketing, Costruzione ambiente e territorio, Amministrazione finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e professionale manutenzione ed assistenza tecnica. Nella sede di Arma di Taggia, presso le ex caserme Revelli, i docenti presenteranno i corsi del Liceo Scientifico sportivo e Amministrazione finanza e marketing.

Durante la mattina, dalle 9 alle 13, gli alunni saranno impegnati nei laboratori, mentre il pomeriggio, dalle 15 alle 17, docenti esperti e formati saranno disponibili a chiarire qualsiasi dubbio, mostrando gli spazi della scuola. I laboratori vogliono fornire agli aspiranti studenti un'occasione per esplorare le diverse aree disciplinari offerte dal “Colombo”: durante i laboratori gli studenti avranno la possibilità di immergersi in sessioni didattiche pratiche condotte dai docenti della scuola. L'esperienza non si limita alla semplice osservazione teorica, ma si vuole offrire un approccio formativo attivo, consentendo agli studenti di toccare con mano le potenzialità e le opportunità offerte dai diversi corsi di studio della scuola.

I laboratori si possono prenotare tramite link reperibile sul sito internet www.iiscolombo.edu.it