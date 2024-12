Gattino investito, al via la raccolta fondi: ecco come donare

Crash è un giovane micio che è stato trovato a bordo strada con il viso distrutto, sicuramente a causa di un investimento. Nonostante le sue condizioni lui ha dimostrato da subito di voler lottare per vivere, purtroppo è un micio di "nessuno" anche se la sua dolcezza fa pensare il contrario. "Noi volontarie abbiamo pensato di organizzare una raccolta per poter saldare tutte le cure che gli sono già state fatte e che continueranno a fare i veterinari che lo stanno seguendo, che come sempre hanno ridotto il più possibile le spese".

Aiutaci ad aiutarlo con una donazione

https://gofund.me/81fb0548

Per chi vuole più informazioni può contattare 3403356371