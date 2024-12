Nei Carrefour di corso Marconi a Sanremo e di Taggia, carrelli della solidarietà della Croce Rossa Italiana

200 nuclei familiari che usufruiscono degli aiuti alimentari del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana dovrebbero ricevere entro il 24 dicembre un pacco alimentare che possa donare un po’ di serenità in un periodo particolarmente cupo. E’ per questo che i volontari sono impegnati per tutta la giornata di oggi nei Carrefour di corso Marconi a Sanremo e a quello di Taggia. “Abbiamo bisogno praticamente di tutto” tiene a sottolineare il presidente Ettore Guazzoni, che aggiunge “Grazie ad una convenzione nazionale, nei punti Carrefour dove i volontari stanno operando, è attiva anche la campagna del Giocattolo Solidale, un carrello dedicato ai più piccini, dove vengono raccolti giocattoli che poi distribuiremo entro il 28 febbraio ai nostri bambini bisognosi. Inoltre, sabato 14, allo Spazio Conad di Arma di Taggia, dalle 10 alle 18, saremo presenti con il carrello solidale Dona un dolce per un sorriso, evento giunto alla quarta edizione, dove raccoglieremo panettoni, pandori, torroncini e quant’altro, che metteremo nei pacchi dei nostri assistiti”.