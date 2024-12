Taggia: finanziamento per i lavori alla Darsena, Siffredi "Che fine hanno fatto gli affitti degli ultimi sette anni?"

“Il Comune di Taggia ha incontrato difficoltà nel ricevere un finanziamento di 220.000 euro per i lavori di dragaggio e sistemazione della darsena di Arma”. Interviene in questo modo il Consigliere comunale di ‘Progetto Comune’ a Taggia, Jacopo Claudio Siffredi.

“La richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti – prosegue - è stata respinta per ragioni formali legate alla mancata iscrizione della copertura finanziaria nel medesimo anno in cui era stata deliberata la spesa. Nonostante ciò, il sindaco Mario Conio ha assicurato che i lavori procederanno, utilizzando eventualmente risorse comunali o reiterando la domanda per il finanziamento”.

“​I lavori – termina Siffredi - sono pianificati per iniziare in autunno o novembre, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la darsena. Si tratta di interventi considerati urgenti per evitare il rischio di chiusura del bacino per i natanti​. Ora la domanda nasce spontanea. Che fine hanno fatto gli affitti per gli approdi dei natanti negli ultimi 7 anni? Perché la negligenza nell’aver perso il finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti deve ricadere sugli affitti dei posti barca mediante aumenti cospicui?”