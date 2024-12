Borghetto S.S., colori e magia natalizia sostenibile: alla Floricoltura Vivai Michelini fiorisce l’inverno

Alla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, l’inverno si trasforma in una stagione sorprendente, ricca di colori e magia. Con l’arrivo di dicembre, il vivaio si dedica alle protagoniste della stagione: conifere, alberi di Natale e arbusti dalle bacche vivaci. “L’inverno è speciale: il freddo esalta la bellezza della natura e noi vogliamo portarla nelle case delle persone, rendendo il Natale più autentico e sostenibile”, spiegano i titolari Davide e Viviana Michelini.

Alberi di Natale veri: una scelta che fa bene all’ambiente

Alla Floricoltura Michelini gli alberi di Natale veri rappresentano una tradizione a cui Davide e Viviana tengono particolarmente. “Non solo profumano di bosco e creano un’atmosfera magica, ma hanno anche un impatto positivo sull’ambiente”, afferma Davide.

Gli alberi, coltivati nei vivai di Bardineto e Calizzano in Alta Val Bormida, contribuiscono a contrastare il dissesto idrogeologico e a mantenere vivi i terreni montani, prevenendo frane e abbandono. “Da quasi 40 anni li coltiviamo con amore e passione e da oltre 30 offriamo un servizio di recupero gratuito: chiunque acquisti un albero da noi, può riportarlo. Se è vivo, lo ripiantiamo nei vivai; se non sopravvive, viene trasformato in compost, in un perfetto esempio di economia circolare”, spiega Davide.

Un bosco magico e tante varietà da scoprire

All’interno del vivaio, il “Bosco di Babbo Natale” incanta grandi e piccoli con un villaggio immerso in piante vere, alberi di Natale, ciclamini, ellebori (note come "rose di Natale") e le splendide stelle di Natale. “Abbiamo varietà straordinarie come la Picasso, la Ice Punch e la Winter Rose, ideali per decorare le case in modo elegante e festoso”, aggiunge Viviana.

Non mancano le piante a bacca, come agrifogli e eriche mediterranee, perfette per creare composizioni natalizie uniche. Per chi desidera un albero speciale, Davide sottolinea: “Abbiamo conifere particolari e rare che possono essere trapiantate in giardino, una scelta ecologica e durevole”.

Eventi e laboratori per un Natale creativo

Dicembre è anche il mese degli eventi: il vivaio Michelini propone numerosi appuntamenti per immergersi nello spirito natalizio.

Sabato 7 dicembre, ore 15,30: “Alberi di Natale veri, una tradizione sostenibile”. Laboratorio per decorare il proprio albero con addobbi handmade. Costo: 30 euro a persona compreso l’abete vero.

Domenica 8 dicembre, ore 15-18: “Scatta il Natale con il tuo pet”. Shooting fotografico per te e il tuo animale domestico in un set magico, a cura di Simona Verri e Roberta Gallici. Contributo file: da 5 euro.

Sabato 14 dicembre, ore 16: “Le Ghirlande di Natale”. Workshop per creare ghirlande augurali, guidati da Silvana Violi, maestra di arti floreali. Costo: 25 euro a persona.

Un traguardo speciale: 39 anni di passione

Il 23 dicembre, la Floricoltura Michelini celebra 39 anni di attività. “Abbiamo attraversato tanti cambiamenti, ma il nostro amore per le piante e il rispetto per l’ambiente restano il cuore del nostro lavoro”, concludono Davide e Viviana.

Scoprite la magia del Natale alla Floricoltura Vivai Michelini, dove ogni pianta racconta una storia di sostenibilità e bellezza.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale. Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it