Pallamano, l'Abc Bordighera perde in trasferta: prima squadra battuta dal Beausoleil (Foto)

Fine settimana negativo per l'Abc Bordighera. La prima squadra di pallamano perde, in trasferta, contro il Beausoleil nell'incontro valido per la prima divisione dipartimentale francese.

"Nell'incontro di prima divisione dipartimentale francese, che ha visto affrontare il Beausoleil, l'Abc si è trovata a fronteggiare una squadra avversaria ben strutturata e competitiva" - fa sapere lo staff dell'Abc Bordighera - "La partita è stata caratterizzata da un'atmosfera nervosa con i giocatori che hanno mostrato segni di frustrazione, tanto che i nervi sono saltati in più di un'occasione. Nonostante gli sforzi dell'Abc, il risultato finale ha visto la vittoria del Beausoleil per 32 - 20 (p.t. 14 -6)".

"L’Abc ha vissuto una grande delusione per l'esito dell'incontro, consapevole delle difficoltà incontrate contro un avversario esperto e ben preparato" - dice l'Abc Bordighera - "Inoltre, l'arbitraggio è stato oggetto di discussione con diverse decisioni che hanno sollevato perplessità tra i giocatori e gli allenatori dell’Abc. La partita, purtroppo, si è conclusa con un'amara sconfitta per i bordigotti”.