Jacopo Bosia torna sul podio nazionale nelle categorie 60 e 70. Venerdì il giovanissimo campione dell'ippica sarà ospite a Radio Onda Ligure con il Sindaco Cristiano Za Garibaldi

Tre giorni intensi di gare a Manerbio, Coppa Italia e Ponylandia finiti con il terzo posto in classifica per Jacopo Bosia, che si piazza sul podio della generale italiana con il suo Spirit nella categoria 70, salto a ostacoli. Un risultato di tutto rispetto per la sua seconda gara in categoria 70 a livello nazionale: il Sindaco, a nome della comunità, si unisce ai festeggiamenti di una famiglia molto fiera e felice di questo importante risultato.

Jacopo Bosia è entrato nella Scuderia Hakuna Matata di Andora nell'ottobre 2023. Il tredicenne dianese si è appassionato fin dall'inizio all'ippica, arrivando a collezionare due medaglie in pochissimo tempo, come campione regionale e nazionale nella sua categoria. Dal 4 al 6 ottobre 2024 ha disputato gare ad Alessandria nella categoria 60 dove ha conquistato due medaglie d'oro e due firme (utili per poter prendere il primo brevetto) nel Dressage. Altre tre medaglie d'oro sono arrivate a Vermezzo, a conclusione delle gare che si sono svolte dal 22 al 24 novembre nella categoria 70, in cui Jacopo si è piazzato al primo posto in tutti e tre i gironi. La settimana scorsa a Manerbio (dal 6 all'8 dicembre) in occasione della Coppa Italia, tre ottimi piazzamenti in Ponylandia con il terzo posto assoluto in classifica generale categoria 70.

Il giovane campione sarà ospite di Radio Onda ligure venerdì alle 13, in occasione della trasmissione "Sindaco in Onda" con Cristiano Za Garibaldi, Sindaco di Diano Marina. "Ormai ci stiamo abituando a complimentarci con Jacopo e non vogliamo perdere l'abitudine di celebrare i suoi grandi successi. Ecco perché a nome di tutta la comunità dianese faccio un grande in bocca al lupo a Jacopo per il campionato che ripartirà a gennaio: che sia un altro anno di grandi soddisfazioni per questo giovanissimo atleta".