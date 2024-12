Calcio. La Sanremese volta pagina, mister Gori non è più l'allenatore dei matuziani

Le dichiarazioni del presidente Masu, rilasciate dopo il deludente 0-0 interno contro il fanalino di coda Chieri lasciavano presagire ad un inizio di settimana incandescente per la Sanremese.

Gli effetti pratici di sono visti già oggi, con la risoluzione consensuale concordata insieme a mister Gori.

L'ufficialità è arrivata pochi istanti fa dalla società matuziana:

"La Sanremese Calcio comunica che in data odierna è stato risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con l’ Allenatore della prima squadra Mattia Gori ed il suo Staff, Damiano Bertani, suo vice e Matteo Pantaleoni Preparatore atletico.

La Società ringrazia Staff e Gori per l’operato svolto in queste due stagioni ed augura un grande in bocca al lupo ad una grande persona e ad un tecnico di sicuro avvenire".