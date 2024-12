Calcio giovanile. Tris di vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti, doppio successo nei derby con Sanremese e Ventimiglia

Dopo le due gare infrasettimanali, che hanno visto la Juniores uscire sconfitta nella sfida interna contro l’Arenzano e gli Allievi Regionali Under 16 aggiudicarsi il derby sul campo della Sanremese, nel fine settimana le formazioni del settore giovanile dell’Ospedaletti hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La Juniores di mister Fabio Luccisano ha prevalso nel derby ponentino contro il Ventimiglia, mentre gli Allievi Regionali Under 17 si sono imposti sul campo del Celle Varazze. Successo interno anche per i Giovanissimi Provinciali Under 15, vittoriosi contro il Pontelungo. I Giovanissimi Provinciali Under 14, invece, sono stati fermati sul pareggio dall’Oneglia. Battuta d’arresto, infine, per gli Allievi Regionali Under 16, sconfitti dalla Sampierdarenese.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Ventimiglia 6-1

Marcatori: Angeli (2), Traditi, Lazri, Sartori

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Sartori, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Moglan, 8 Molinari, 9 Lazri, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 12 Calipa, 13 Bucarelli, 14 Coppola, 15 Touay, 16 Consalvo, 17 Raviola, 18 Mbithy, 19 Materazzi, 20 Santarsiero

Allenatore: Fabio Luccisano

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Arenzano 1-3 (recupero giocato mercoledì)

Marcatori: Angeli

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Sartori, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Lazri, 8 Molinari, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Materazzi, 14 Moglan, 15 Raviola, 16 Consalvo, 18 Santarsiero, 19 Mamone, 20 Coppola

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Celle Varazze - Ospedaletti 2-5

Marcatori: Cosenza, Pesce, Magnani (2), Condoluci

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Hyka, 6 Pesce, 7 Condoluci, 8 Quartiere, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Monti, 14 Le Rose, 15 Borella, 16 Vinciguerra, 17 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Sampierdarenese 1-3

Marcatori: Rahi

Ospedaletti: 1 Fururi, 2 Giordano, 3 Cuccinotta, 4 Laura, 5 Zouggarh, 6 Nasi, 7 Cimardi, 8 Lupi, 9 Morgana, 10 Visconti, 11 Brozzoni

A disposizione: 12 Tama, 13 Sottocasa, 14 Falco, 15 Rahi, 16 Colella, 17 Magnoli, 18 Gullo

Allenatore: Paolo Sturaro

Allievi Regionali Under16

Sanremese - Ospedaletti 1-2 (giocata mercoledì)

Marcatori: Brozzoni, Visconti

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Gullo, 6 Nasi, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Morgana, 10 Visconti, 11 Brozzoni

A disposizione: 12 Fururi, 13 Sottocasa, 14 Falcone, 15 Magnoli, 16 Cimardi

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Provinciali Under15

Ospedaletti - Pontelungo 4-1

Marcatori: Lazri, Colombi (2), Rodigari

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Lazri, 6 Ghiacci, 7 Ambesi, 8 Rinaldi, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Caldarone, 13 Gjatai, 14 Rodigari, 15 Pomante, 16 Traverso, 17 Sinnona, 18 Vicari, 19 Aboulfadl

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Oneglia 3-3

Marcatori: Lanteri, Alioui, Aschero

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Laabioua, 3 Siffredi, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Demarchi, 13 Alagna, 14 Burloni, 15 Tagliatini, 16 Ragazzoni, 17 Asciutto, 18 Conoscenti, 19 Alioui A., 20 Cavicchia

Allenatore: Marco Anzalone